02 mart. 2026, 09:50, Sport
Ce transferuri face FCSB după ce a ajuns în play-out și ce jucători sunt pe lista plecărilor
FOTO Sport Pictures

Gigi Becali a anunțat ce transferuri face la FCSB, după ce echipa a ratat play-off-ul. Vor veni un fundaş stânga, doi mijlocaşi centrali şi doi jucători de atac.

Vor fi și plecări de la FCSB, pe listă fiind mai mulți jucători. Unii ca Ștefan Târnovanu, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu sau Octavian Popescu s-ar putea despărți de formația roș-albastră.

„Știu cine pleacă. Trebuie să mai joace ei? Nu știu ei care sunt? Nu vreau acum să-i supăr. Sunt vreo trei jucători, poate chiar patru. Nu că ne despărțim, trebuie să respectăm contractele, cum e și cazul lui Radunovic. Nu pleacă, dar vor sta acolo.

Și pe părțile laterale ne trebuie, în atac și în apărare, îmi trebuie și un mijlocaș, poate chiar doi. O să vedeți, aduc eu un mijlocaș acum. Fac selecție cu oameni care caută, care se pricep la fotbal. Radunovic mai are un an de contract, o să rămână.

Avem nevoie de fundaș stânga. Nici Radunovic, nici Pantea, nici Kiki nu sunt jucători care să mă satisfacă. Vreau altceva. În dreapta, de Crețu pot să zic că sunt foarte mulțumit, dar mai am nevoie de unul. Ne trebuie atacant în stânga, în dreapta. Poate cinci jucători să luăm. Orice jucător care apare de la serviciul special de scouting pe care îl voi face. Și un fundaș central. Dacă e bun, adu-l încoace.

Mijlocaș central trebuie neapărat. E bun Lixandru, dar vreau genul lui Bourceanu, care urcă cu mingea, care verticalizează. Am spus că vreau un mijlocaș, doi mijlocași, nu mi s-a adus niciunul. De-aia acum mi-am dat seama că nu sunt competent să aduc jucători. Ce am adus? Politic și Alibec. Am mai dat și bani. Am pus pe cineva să aducă jucători și nu a fost capabil să aducă”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport, după ce FCSB a ratat play-off-ul.

