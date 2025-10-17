Ilie Bolojan anunță că România va plăti dobânzi de 3% din PIB în 2026: „DEFICITUL este foarte mare”

„Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”, spune premierul Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități (RRA).

„Deci, deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an. Gândiți-vă că anul acesta se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, deci aproximativ 55 de miliarde de lei. Iar anul viitor, pentru că și anul acesta s-au luat credite și, indiferent ce guvern este, și anul viitor vor trebui luate creditele, pentru că nu poți recupera asemenea diferențe între cheltuieli și venituri într-un an – îți trebuie un număr de ani să ajungi la o valoare rezonabilă – anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”.

Premierul adaugă că deficitul bugetar în primele 9 luni ale anului se ridică la suma de 20 de miliarde de lei, în ciuda pachetelor cu taxe și impozite aplicate de Guvern.

„Este o sumă destul de mare, este aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an”, încheie Ilie Bolojan.

Sursa: RRA