Ilie Bolojan avertizează că statul român riscă să intre în COMPLICAȚII bugetare tot mai mari: „Vrem să reducem deficitul cât mai aproape de 6%”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, în plenul Parlamentului, un discurs ferm în cadrul dezbaterii asupra celei de-a patra moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului. Documentul a vizat angajarea răspunderii Executivului pe pachetul de măsuri fiscale.

Bolojan a explicat că România se află „într-un moment excepțional” care impune responsabilitate și consecvență, motiv pentru care Guvernul a decis să-și asume aceste reforme.

„Astăzi nu vorbim despre un simplu set de măsuri fiscale, ci despre viitorul României. Vorbim despre reașezarea țării noastre morală, economică și socială. Reformele pe care le propunem aduc mai multă transparență, mai multă ordine și mai multă corectitudine pentru toți românii.”

Printre obiectivele asumate de Guvern se numără reducerea deficitului bugetar spre 6% până în anul 2026, atragerea de fonduri europene și investiții publice, precum și stabilirea unor reguli fiscale corecte pentru toate companiile românești și străine.

„Obiectivele noastre sunt simple: să reducem deficitul bugetar cât mai aproape de 6% în 2026, stabilizând finanțele țării; să accesăm fonduri europene și să alocăm resurse pentru investițiile publice, pentru a ne asigura creștere economică în continuare; să asigurăm condiții egale pentru firmele române și străine; să stabilim reguli bune pentru toți, pentru a avea comportamente corecte; și, în final, să reașezăm pe principii morale scara valorilor din România.”

Premierul a respins criticile Opoziției privind posibile efecte negative asupra mediului privat, explicând că măsurile vizează reducerea evaziunii și a firmelor fantomă. Totodată, a anunțat introducerea unor reguli de integritate la ANAF, inclusiv utilizarea de bodycam-uri pentru inspectorii de control.

„În moțiune se spune că Guvernul favorizează corporațiile. Total fals. Nu e doar un fake news, e opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte. În moțiunea de fiscalitate, de exemplu, se spune că scad veniturile la buget. Alt fals. Veniturile cresc, iar banii se întorc în comunități. Impozitul pe proprietate, de exemplu, va finanța investițiile locale: drumuri, școli, spitale.Se mai spune că măsurile pedepsesc mediul privat. Greșit și fals intenționat. Plata cu cardul și contul bancar, pe lângă plățile în numerar, reduc evaziunea și protejează concurența corectă. Firmele-fantomă se vor împuțina exact pe măsurile pe care le luăm. Mai mult, introducem reguli de integritate la ANAF, inclusiv bodycam-uri pentru cei care merg în control.”

