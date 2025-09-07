Președintele AUR, George Simion, a explicat în detaliu, pe holurile Parlamentului, procedura de constatare a lipsei de cvorum, în timp ce moțiunile de cenzură sunt dezbătute în plen. Imaginile surprinse de reporteri îl arată pe liderul AUR vociferând și făcând ironii subtile la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a invocat prin apelativul „matematicianul”.

„Se va constata lipsa de cvorum, se respectă regulamentul și ne întrunim mâine, sau se încalcă regulamentul și se va merge la vot pe prima moțiune. Asta este ce va urma în următoarele 10 minute. Nu există cvorum, am avut de atâtea ori dreptate, încât este suficient ca în două, trei ore dumneavoastră să constatați punct cu punct, bilă cu bilă, câți oameni în sală au spus «prezent, nu votez»”, a explicat Simion.

În același context, Simion nu s-a lăsat până când nu i-a adus un val de ironii subtile președintelui Nicușor Dan.

„Parcă aveam un președinte numit care e matematician. Este suficient să luați numele celor care spun din bancă «prezent, nu votez». E cea mai bună dovadă că noi spunem adevărul”, a spus acesta.

Ulterior, acesta a cerut oficial, în plen, verificarea prezenței:

„O să vă rog la finalul acestor dezbateri, înainte de votul pentru prima moțiune introdusă de noi, să constatați lipsa de cvorum. Nu există 232 de parlamentari care să spună prezent aici, în sală, atunci nu aveți cvorumul necesar”, a spus George Simion, care a intrat în sala de plen.

Simion a acuzat Coaliția de guvernare că a monopolizat funcțiile-cheie din stat și a criticat repetatele asumări de răspundere ale premierului Ilie Bolojan.

„Este fără precedent ca din primele 500 de funcții de conducere din statul român, toate 500 să aparțină puterii. Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități care, chipurile, în Parlament reprezintă 70%. Dar pentru ce era nevoie, domnule premier Bolojan, să vă asumați de 5 ori răspunderea? De 5 ori! 5 asumări de răspundere. Parlamentul este în sesiune ordinară. Aveați proceduri de urgență”, a mai spus George Simion.

Declarațiile sale vin în contextul dezbaterii moțiunilor de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan, după ce Executivul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de reforme.

