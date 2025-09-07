Parlamentarii, mai atenți la telefoane decât la moțiunea de cenzură. Ce se întâmplă ACUM în plen

În timpul dezbaterii moțiunii de cenzură pe sănătate, parlamentarii Coaliției de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile) au fost surprinși stând la discuții sau pe telefoane, păstrând o atitudine vizibil dezinteresată față de ceea ce se întâmplă în plen.

În timp ce prima moțiune de cenzură este citită, majoritatea parlamentarilor par absorbiți de conversații private sau de ecranele telefoanelor, fără să acorde atenție subiectului dezbătut.

Evenimentul are loc în contextul celor patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție (AUR, S.O.S România și POT) împotriva Guvernului Ilie Bolojan, după ce Executivul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de reformă.

Opoziția a anunțat anterior că intenționează să amâne votul pentru luni, iar moțiunile urmează să fie citite, dezbătute și votate separat pentru fiecare dintre ele.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: