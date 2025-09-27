Ilie Bolojan în Alba. Potențialul agricol al României trebuie valorificat prin companiile care au crescut în ultimii ani

Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă la sediul companiei Transavia din județul Alba, unde s-a întâlnit cu fondatorul Ioan Popa. Șeful Executivului a subliniat importanța firmelor românești care reușesc să producă și să creeze locuri de muncă.
„Cu firme ca Transavia se poate dezvolta România. I-am mulţumit azi, la sediul din judeţul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă şi pentru taxele plătite bugetului de stat”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.
Bolojan a atras atenția că potențialul agricol al României trebuie valorificat prin companiile care au crescut în ultimii ani și care pot să-și extindă producția și gama de produse.
„Vom avea astfel mai multe produse româneşti în magazine şi mai puţine importuri. Nu un guvern dezvoltă o ţară. Oamenii şi companiile fac acest lucru. Guvernul creează condiţiile pentru ca oamenii şi firmele să performeze”, a precizat premierul.
Premierul a menționat că în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Transavia a abordat și subiecte legate de birocrație și de strategiile guvernamentale pentru sprijinirea economiei.
El a spus că a discutat despre ”cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor”.