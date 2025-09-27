Ilie Bolojan în Alba. Potențialul agricol al României trebuie valorificat prin companiile care au crescut în ultimii ani

Bolojan a atras atenția că potențialul agricol al României trebuie valorificat prin companiile care au crescut în ultimii ani și care pot să-și extindă producția și gama de produse.

„Vom avea astfel mai multe produse româneşti în magazine şi mai puţine importuri. Nu un guvern dezvoltă o ţară. Oamenii şi companiile fac acest lucru. Guvernul creează condiţiile pentru ca oamenii şi firmele să performeze”, a precizat premierul.

Premierul a menționat că în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Transavia a abordat și subiecte legate de birocrație și de strategiile guvernamentale pentru sprijinirea economiei.

El a spus că a discutat despre ”cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor”.