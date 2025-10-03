Ilie Bolojan: „Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate”

Premierul Ilie Bolojan susține vineri, 3 octombrie, o conferință de presă, la Palatul Victoria, în care prezintă bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru.

„Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate pusă în practic. Am fost nevoiți să creștem veniturile fiscale.

A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice. Măsurile adoptate de plafonare a salariilor și reducere a sporurilor au fost un prim pas absolut necesar care trebuie continuat”, a declarat Bolojan, referitor la măsurile luate de Guvern.