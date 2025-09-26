Ilie Bolojan s-a ținut de cuvânt. Sorin Grindeanu a anunțat că hidrocentrala de la PAȘCANI a primit undă verde

Sorin Grindeanu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook că Ministerul Mediului a dat undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, proiect pe care PSD îl consideră strategic pentru securitatea energetică a României.

„Era singura decizie rațională și de bun-simț. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie de siguranță energetică, nu de dispute sterile și propagandă inutilă”, a scris Grindeanu.

Social-democratul a avertizat că „deciziile CSAT și programul de guvernare nu sunt facultative și nu țin de ambițiile personale ale nimănui, indiferent de ce funcție ocupă”, subliniind că PSD va monitoriza modul în care Ministerul Mediului avizează și finalizarea celorlalte trei hidrocentrale strategice.

„Este nevoie de un proces rapid, pentru că românii așteaptă de la noi soluții concrete și rapide pentru scăderea prețului la energie!”, a adăugat acesta.

Declarația de astăzi vine după ce, miercuri, Grindeanu a spus într-o conferință de presă că a cerut premierului Ilie Bolojan două lucruri esențiale: semnarea autorizației pentru Pașcani și adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care toate hidrocentralele să fie declarate obiective strategice de interes național.

„Cu ambele puncte, premierul, înainte de ședința de guvern, m-a asigurat că sunt bifate: până la sfârșitul săptămânii avem Pașcani, iar în câteva săptămâni avem ordonanța pentru hidrocentrale”, a spus Grindeanu atunci.

Surse foto: Profimedia

