Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre securitatea cibernetică și dezinformare. El a amintit că, potrivit raportului Parchetului General, în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice asupra structurilor statului român.

„Aici suntem bine. România e bine, colaborăm foarte bine cu partenerii noştri, europeni şi occidentali. Încercăm toţi să ajutăm Moldova, care de asemenea este sub presiune pe reţelele sale informatice”, a spus Dan la Digi24.

Președintele atrage însă atenția că situația este mai dificilă în cazul dezinformării:

„Pe zona de dezinformare, adică tot ceea ce am văzut cu toţii, site-uri false, site-uri aparent banale, pe care dai click şi te trimit în aceste copii după site-ul dumneavoastră, de exemplu, şi care spun fel de fel de prostii, aici aş spune că suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei şi trebuie să reuşim să ne apărăm în timp real. Facem ceva, învăţăm, colaborăm, dar încă nu suntem. Adică e suficient ca un site fals să stea şi să fie văzut de 200.000 de oameni în timp de 5 ore şi degeaba tu îl dai jos după aceea pentru că informaţia aia s-a dus. Deci aici mai avem de învăţat”, a explicat şeful statului.