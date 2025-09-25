Întrebat dacă este de acord cu interzicerea TikTok-ului, președintele Nicușor Dan a spus că nu, dar a menționat că accesul copiilor pe platformă ar trebui reglementat.

„Mai degrabă nu, în momentul acesta. Este o discuție legată de vârstă. Aici vorbim despre copii până la o anumită vârstă și despre faptul că rețelele sociale pot fi bune sau nu. Adică, nu sunt bune. Unde este limita accesului la informație și unde este protecția pe care statul o oferă minorilor, aceasta este o dezbatere pe care societatea trebuie să o poarte. Dincolo de asta, în momentul de față reacția statului la procesul de dezinformare nu este optimă.”