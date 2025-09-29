Imagini de decembrie în mai multe zone din țară. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Unde ninge în România

Ninsorile și-au făcut, deja, prezența în mai multe zone din România. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri! Găsiți în galeria foto imagini spectaculoase cu primele ninsori din această toamnă.

În mai multe zone din țară ninge ca în povești. Imagini de decembrie au fost surprinse în mai multe zone montane din România, iar zăpada măsoară, deja, câțiva centimetri. Pe Transfăgărășan, de exemplu, s-a așternut un covor alb de fulgi de nea, iar finalul lui septembrie 2025 a adus ninsori și în județul Harghita, la Mădăraș.

În județul Harghita, la Mădăraș, au căzut primii fulgi de nea. Pagina de Facebook Meteoplus a postat primele imagini cu ninsoarea așternută în comuna în care trăiesc circa 2.000 de persoane și care se află la o altitudine de 700 de metri. În dimineața zilei de luni, 29 septembrie 2025, în jurul orei 10:00, la 17 kilometri de comună, la Miercurea Ciuc, temperaturile atingeau 7 grade Celsius.

Ninge în România

A nins și în munții Parâng-Șureanu, dar și pe Transalpina, la Gura Haitii (Șaru Dornei din județul Suceava) și pe Valea Jiului.

„O dimineață rece a cuprins Valea Jiului, unde termometrele au arătat doar 4 grade Celsius la Petroșani. În Parâng, iarna pare să fi venit înainte de vreme, cu ninsori care au transformat peisajul montan, deși ne aflăm abia la final de septembrie. Episodul de vreme rece vine la scurt timp după ce, în 25 august, România a înregistrat cea mai rece dimineață din ultimele cinci decenii pentru această dată. Atunci, tot la Petroșani, temperatura a coborât până la 3 grade Celsius”, transmite Mondo TV.

DRDP Craiova monitorizează starea carosabilului

„Din cauza temperaturilor scăzute au apărut primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane.

Angajații DRDP Craiova monitorizează permanent starea carosabilului și intervin cu utilaje specifice pentru a păstra condițiile de siguranță rutieră.

Șoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) și DN 7A, trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiții meteorologice.

Reamintim că programul de acces pe drumul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este 09:00 – 21:00.

În funcție de evoluția vremii circulația rutieră pe Transalpina se poate restricționa în totalitate pentru anumite perioade de timp”, transmite DRDP Craiova.

Sursă foto: Facebook Meteoplus / capturi Youtube Ziarul Unirea

Sursă video: Youtube Ziarul Unirea