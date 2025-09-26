Vine frigul peste toată România: temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână din octombrie/Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în prima săptămână din octombrie, temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei.

Vineri, ANM a dat publicității prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 29.09 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Vremea în săptămâna 6 – 13.10.2025

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 13 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 20 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

