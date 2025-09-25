Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026

Cum va fi vremea în această iarnă, în București? Meteorologii de la EaseWeather ne-au oferit o prognoză pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026. Când va ninge în Capitală?

Aflați din informațiile pe baza calendarelor cu prognoza meteo de mai jos.

Vremea în București (decembrie 2025): Un Undrea mohorât și ploios

Decembrie 2025 (sau Undrea, denumirea populară) va fi o lună cu o vreme rece și mohorâtă în București. În cele mai multe zile, cerul va fi înnorat. Vor fi doar două zile cu cer senin: 19 și 29 decembrie 2025. De Ziua Națională a României, maxima va fi de 8 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Următoarele patru zile vor fi cu cer înnorat, cu temperatura maximă coborând de la 9 la 5-6 grade Celsius.

De Sfântul Nicolae (6 decembrie), respectiv pe 7, 8, 10, 11, 12 și 21 decembrie, va ploua. De la jumătatea lunii va fi o creștere ușoară a temperaturii cu circa 1-2 grade. De Crăciun, cerul va fi înnorat, iar temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius. Următoarele două zile vor fi ploioase, cu tendință de răcire.

Ultima zi din 2025 va fi cu cer variabil și cu temperatura maximă de 10 grade Celsius, mai mult peste temperaturile specifice acestui interval, marcând finalul celui mai canicular an din istoria măsurătorilor meteo.

Ianuarie 2026: Un Gerar cu ninsori, mai puțin friguros

După un Revelion mohorât, primele două zile ale anului 2026 vor fi cu cer senin și cu temperatura maximă de 10 grade Celsius. Vremea în prima parte a lunii (până la 10 ianuarie) va fi schimbătoare, de la înnorări accentuate la precipitații semnificative cantitativ. De Bobotează (6 ianuarie 2026), cerul va fi la fel de senin și cu o maximă de 11 grade Celsius.

Pe 11 ianuarie 2026 este prognozată prima ninsoare a anului, cu temperatura maximă care va atinge pragul de 4 grade Celsius și cu cer variabil. Pe 12 vor reveni ploile. Vremea se va răci din nou, între 13 și 25 ianuarie fiind zile cu cer înnorat, exceptând 16, 19, 20 și 23 ianuarie, când cerul va fi senin. Pe 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri, vremea va fi mohorâtă, cu cerul acoperit de nori în totalitate.

Pe 26 ianuarie 2026, revin ploile, iar pe 27 ianuarie, este cazul să vă pregătiți pentru săniuș și schi fiindcă va ninge.

Februarie 2026: Făurarul va fi variabil

Februarie începe așa cum se termină și Ianuarie, cu cer înnorat! Singura informație notabilă despre prima parte a lunii este că va fi o ușoară creștere de temperatură, fiind anunțate și maxime de 9 grade Celsius. Majoritatea zilelor vor fi cu cer înnorat și variabil, însă vor fi și zile senine pe 8, 11, 16, 23 și 26 februarie, mai ales atunci când se vor înregistra 14 grade Celsius.

Pe 12 februarie 2026 va fi a treia ninsoare din acest an (și probabil ultima) în București. Pe 14 februarie, vor avea parte de o zi a îndrăgostiților ceva mai mohorâtă, pentru că cerul va fi în totalitate acoperit de nori, iar maxima zilei va fi de 7 grade Celsius. Pentru aproape tot restul lunii, vor fi zile cu cer înnorat sau variabil, fără precipitații. Ultima zi a iernii, 28 februarie 2026, va fi o zi de ploaie cu Soare care marchează începutul primăverii.

Sursa Foto: Easeweather

