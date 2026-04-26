Imagini dramatice surprinse din dronă, cu casele mistuite de foc din Soveja. Amploarea dezastrului e copleșitoare

Imaginile surprinse cu drona arată dimensiunea dezastrului din Soveja. 30 de case au fost mistuite și multe altele sunt în pericol.

În imaginile surprinse cu ajutorul dronei, casele abia se mai disting sub un nor gros de fum. Multe dintre ele au ars din temelii și doar conturul din cenușă mai amintește de locuințele de altădată.

30 de proprietăți au fost afectate de foc și peste 300 de oameni au fost evacuați.

10 echipaje din 5 județe au intervenit în sprijinul pompierilor vrânceni. Operațiunea se desfășoară cu dificultate și din cauza codului galben de vânt.

Se pare că incendiul ar fi pornit din gospodăria unei bătrâne care a încercat să aprindă un foc și s-a extins cu repeziciune la casele din jur.

30 de case din Vrancea sunt în flăcări

Consiliul Județean Vrancea intervine în regim de urgență în comuna Soveja, satul Rucăreni, unde un incendiu de proporții a afectat, inițial, 18 gospodării. Acum, 30 de case sunt în flăcări.

Au fost mobilizate echipe operative ale instituției și ale Societății Servicii Publice SA, fiind activate toate resursele disponibile ale administrației județene pentru sprijinirea populației afectate și susținerea forțelor de intervenție, conform informațiilor de la instituție.

Prioritatea absolută este protejarea vieții oamenilor, limitarea pagubelor și sprijinirea familiilor lovite de această tragedie, mai transmit autoritățile.

În teren, Consiliul Județean a asigurat apă potabilă pentru cetățenii afectați și pentru pompierii mobilizați din cinci județe, care intervin de ore întregi în condiții extrem de dificile.

Acțiunea, coordonată în sistem integrat. „Nu îi vom lăsa singuri pe acești oameni”

Acțiunea este coordonată în sistem integrat, împreună cu Instituția Prefectului, Primăria Soveja, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Crucea Roșie și toate structurile implicate.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a declarat:

„Am activat toate resursele pe care județul le are la dispoziție pentru a fi alături de oamenii din Soveja. În astfel de momente, administrația trebuie să fie prezentă, rapidă și solidară. Am dispus intervenția imediată a echipelor noastre și suntem în contact permanent cu toate instituțiile implicate. Nu îi vom lăsa singuri pe acești oameni. Imediat după lichidarea incendiului, începând de mâine, vom interveni cu 16 oameni și cu utilajele din dotare de care dispune, la acest moment, Societatea Servicii Publice SA, pentru degajarea resturilor, îndepărtarea dărâmăturilor și igienizarea gospodăriilor afectate, ca prim pas pentru reconstrucție. Vom face tot ceea ce este legal și omenește posibil pentru ca aceste familii să primească sprijin real și să poată depăși acest moment dramatic.”

Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
ENERGIE „Bolojan nu vorbește despre adevărații băieți deștepți din energie”. Strategia premierului la Ministerul Energiei, desființată de un expert
„Bolojan nu vorbește despre adevărații băieți deștepți din energie". Strategia premierului la Ministerul Energiei, desființată de un expert
FLASH NEWS Incendiu de proporții într-o comună din Vrancea: 20 de case sunt mistuite de flăcări
Incendiu de proporții într-o comună din Vrancea: 20 de case sunt mistuite de flăcări
FLASH NEWS Vântul puternic face ravagii. Un bărbat din Vaslui a murit după ce a fost lovit de bucăți de acoperiș. Intervenții în forță în județe din Moldova
Vântul puternic face ravagii. Un bărbat din Vaslui a murit după ce a fost lovit de bucăți de acoperiș. Intervenții în forță în județe din Moldova
SPORT Este oficial, Țiriac se pensionează! Pe mâinile cui își lasă imperiul de miliarde de euro faimosul tenismen
Este oficial, Țiriac se pensionează! Pe mâinile cui își lasă imperiul de miliarde de euro faimosul tenismen
VIDEO Imagini absurde de la scena atacului armat asupra lui Trump. Un invitat mănâncă desert liniștit, în vreme ce alți invitați se ascund sub mese și „mascații” păzesc sala cu arme automate
Imagini absurde de la scena atacului armat asupra lui Trump. Un invitat mănâncă desert liniștit, în vreme ce alți invitați se ascund sub mese și „mascații" păzesc sala cu arme automate
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Inteligența Artificială ia tot mai multe decizii singură. Cât control mai are omul?

