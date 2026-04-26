Imagini dramatice surprinse din dronă, cu casele mistuite de foc din Soveja. Amploarea dezastrului e copleșitoare

Imaginile surprinse cu drona arată dimensiunea dezastrului din Soveja. 30 de case au fost mistuite și multe altele sunt în pericol.

În imaginile surprinse cu ajutorul dronei, casele abia se mai disting sub un nor gros de fum. Multe dintre ele au ars din temelii și doar conturul din cenușă mai amintește de locuințele de altădată.

30 de proprietăți au fost afectate de foc și peste 300 de oameni au fost evacuați.

10 echipaje din 5 județe au intervenit în sprijinul pompierilor vrânceni. Operațiunea se desfășoară cu dificultate și din cauza codului galben de vânt.

Se pare că incendiul ar fi pornit din gospodăria unei bătrâne care a încercat să aprindă un foc și s-a extins cu repeziciune la casele din jur.

30 de case din Vrancea sunt în flăcări

Consiliul Județean Vrancea intervine în regim de urgență în comuna Soveja, satul Rucăreni, unde un incendiu de proporții a afectat, inițial, 18 gospodării. Acum, 30 de case sunt în flăcări.

Au fost mobilizate echipe operative ale instituției și ale Societății Servicii Publice SA, fiind activate toate resursele disponibile ale administrației județene pentru sprijinirea populației afectate și susținerea forțelor de intervenție, conform informațiilor de la instituție.

Prioritatea absolută este protejarea vieții oamenilor, limitarea pagubelor și sprijinirea familiilor lovite de această tragedie, mai transmit autoritățile.

În teren, Consiliul Județean a asigurat apă potabilă pentru cetățenii afectați și pentru pompierii mobilizați din cinci județe, care intervin de ore întregi în condiții extrem de dificile.

Acțiunea, coordonată în sistem integrat. „Nu îi vom lăsa singuri pe acești oameni”

Acțiunea este coordonată în sistem integrat, împreună cu Instituția Prefectului, Primăria Soveja, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Crucea Roșie și toate structurile implicate.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a declarat:

„Am activat toate resursele pe care județul le are la dispoziție pentru a fi alături de oamenii din Soveja. În astfel de momente, administrația trebuie să fie prezentă, rapidă și solidară. Am dispus intervenția imediată a echipelor noastre și suntem în contact permanent cu toate instituțiile implicate. Nu îi vom lăsa singuri pe acești oameni. Imediat după lichidarea incendiului, începând de mâine, vom interveni cu 16 oameni și cu utilajele din dotare de care dispune, la acest moment, Societatea Servicii Publice SA, pentru degajarea resturilor, îndepărtarea dărâmăturilor și igienizarea gospodăriilor afectate, ca prim pas pentru reconstrucție. Vom face tot ceea ce este legal și omenește posibil pentru ca aceste familii să primească sprijin real și să poată depăși acest moment dramatic.”