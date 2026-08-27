iMapp Bucharest Winners League revine în Piața Constituției și în acest an. Organizatorii evenimentului au confirmat weekend-ul în care va avea loc cea de-a 11-a ediție, unde vor fi prezente lucrările câștigătoare ale celor șapte artiști care s-au remarcat în competițiile din Statele Unite ale Americii, Japonia, Franța sau Ungaria. De asemenea, a fost anunțată tematica pregătită pentru anul 2026 și sportivul căruia îi va fi dedicat un moment special.

„Cea de-a 11-a ediție iMapp Bucharest aduce în Piața Constituției șapte artiști și studiouri internaționale de video mapping, desemnați câștigători ai competițiilor organizate de cele șapte festivaluri partenere iMapp Bucharest. Reuniți în Winners League, aceștia vor transforma fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului într-un spațiu monumental pentru creație digitală”, transmit organizatorii pe pagina de Facebook.

iMapp Bucharest Winners League 2026 revine în Piața Constituției / Ce surprize pregătesc organizatorii

Primăria Municipiului București, prin ARCUB, organizează, în perioada 19-20 septembrie, o nouă ediție a evenimentului care s-a bucurat de participarea a peste 200.000 de spectatori în anul 2025. Cei mai buni artiști de video mapping vor încerca să impresioneze juriul și publicul cu lucrările lor, pentru a obține cel puțin unul dintre premiile puse la bătaie.

„Sub tema PAST. FORWARD., lucrările prezentate la iMapp Bucharest explorează relația dintre trecut și viitor prin memorie, patrimoniu, tehnologie și imaginație. Competiția are două premii: Premiul Juriului, acordat de un juriu internațional, și Premiul Publicului, desemnat prin vot SMS la 1755”, precizează organizatorii evenimentului.

Moment special de video mapping, dedicat Nadiei Comăneci, după 50 de ani de la performanța din Montreal

„Ediția din 2026 marchează și 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, printr-un moment special de video mapping dedicat gimnastei și impactului său asupra sportului mondial.

Vă așteptăm la o nouă ediție iMapp Bucharest! Două zile memorabile de video mapping, muzică și bună dispoziție, în aer liber. Intrarea este liberă”, mai spun organizatorii.