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Kremlinul atacă numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean. Zaharova acuză autorităţile de la Chișinău că dau ţara pe mâna Bucureştiului

Olga Borșcevschi
Kremlinul atacă numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean. Zaharova acuză autorităţile de la Chișinău că dau ţara pe mâna Bucureştiului
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Maria Zaharova | Foto - Mediafax
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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat joi acuzații dure la adresa autorităților de la Chișinău, după numirea fostului ministru român al Economiei Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, în guvernul condus de premierul Vasile Tofan. Zaharova susține că decizia reprezintă o dovadă că autoritățile moldovene „predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului”, potrivit agenției de stat ruse TASS. Reacția vine în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.

Zaharova acuză Chișinăul că predă economia Moldovei Bucureștiului

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a subliniat că autorităţile de la Chişinău „în contextul tendinţelor de criză din economia republicii, predau de fapt întregul sector economic al ţării pe mâna persoanelor din Bucureşti”.

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Zaharova susține că forţele pro-occidentale din Moldova şi-au demonstrat incapacitatea şi eşecul în materie de numiri.

„Mai mult, decretul privind acordarea cetăţeniei moldoveneşti a fost semnat de (n. red. preşedinta Moldovei, Maia) Sandu, nu o să vă vină să credeţi, chiar în aceeaşi zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestaţii”, a precizat oficialul rus.

„Astfel, forţele pro-occidentale ale republicii îşi recunosc propria incapacitate şi lipsa unor candidaţi demni pentru această funcţie în interiorul ţării lor şi pur şi simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat”, a conchis ea.

În acelaşi timp, spune Zaharova, locuitorii Moldovei „resping categoric astfel de iniţiative antipopulare ale conducerii republicii, care au ca urmare pierderea independenţei ţării şi distrugerea identităţii sale naţionale”.

Maria Zaharova | Foto – Mediafax

„Moldovenii păstrează cu sfinţenie memoria apărătorilor Patriei lor, care au sacrificat libertatea republicii pentru binele generaţiilor viitoare, şi nu sunt dispuşi să facă niciun fel de concesii”, a afirmat reprezentanta diplomației ruse.

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