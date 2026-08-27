Primăria Municipiului București a anunțat pe pagina oficială de Facebook că au fost descoperite posibile vestigii arheologice, în timpul săpăturilor din zona Cartierului Armenesc. Din acest motiv, potrivit reprezentanților primăriei, șantierul de pe Strada Armand Călinescu a fost oprit.

Lucrările la șinele de tramvai de pe Strada Armand Călinescu au fost oprite după descoperirea unor ziduri care ar putea avea valoare arheologică. O echipă a Direcției pentru Cultură a Municipiului București a făcut o primă verificare. Urmează ca arheologii Institutului de Arheologie să analizeze vestigiile. Evaluarea ar putea dura aproximativ trei săptămâni. Lucrările fac parte din Lotul 5 și se întind pe 1,8 kilometri, din Mântuleasa până la Intrarea Vagonului.

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De altfel, reprezentanții primăriei au încărcat și o serie de fotografii surprinse în zona șinelor de tramvai.

Arheologii vor stabili dacă relicvele au importanță pentru istoria Bucureștiului

„Posibile vestigii! Este motivul pentru care am fost nevoiți să oprim şantierul de pe Str. Armand Călinescu!

Aici lucram la reabilitarea şinelor de tramvai. În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică. Astfel că trebuie evaluate de specialişti.

O echipă de la Direcția pentru Cultură a Municipiului București, din cadrul Ministerului Culturii, a fost pe șantier şi a făcut o primă verificare.

Urmează să vină la fața locului o echipă de la Institutul de Arheologie. Care va face propriile săpături și va evalua zidurile.

Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria oraşului şi dacă trebuie conservate. Întregul proces va dura în jur de trei săptămâni.

Lucrările fac parte din Lotul 5, care se întinde pe 1,8 km, din Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu și până la Intrarea Vagonului. În aprilie am demarat șantierele pe acest lot”, a transmis Primăria Municipiului București.

Sursă foto: Facebook – Primăria Municipiului București