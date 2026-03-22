Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”

Nadia Comăneci a fost într-o vizită oficială la Parlamentul European alături de preşedintele COSR, Mihai Covaliu, sau Thomas Moldovan, vicepreşedinte al Agenţiei naţionale pentru Sport.

Marea sportivă a fost invitată pentru a sărbători 50 de ani de la prima notă de zece din gimnastica mondială, pe care a reușit-o Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice Montreal 1976.

Nadia a devenit „Zeiţa de la Montreal” la JO din 1976 și a povestit acum cum a reușit să atingă perfomanța care a făcut să intre în istoria mondială a sportului.

Mesajul Nadiei Comăneci. 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut o zi proastă”

Nadia Comăneci e prima din România care a reușit să câștige trei medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, la Montreal, 1976.

„Mi-am văzut toată viaţa într-un clip condensat. Am realizat câtă lume a fost inspirată de fetiţa de 14 ani care făcea ce îi plăcea la paralele, la bârnă. Munca, perseverenţa sunt valori importante, le-am îmvăţat de la părinţii mei, din România. Toate succesele se întâmplă prin încercări nereuşite. E în regulă pentru toată lumea să greşească, pentru că aşa deschizi cutia curiozităţii şi a curajului. Am văzut copii care mi-au spus că au plecat acasă supăraţi şi au spus că se retrag, dar părinţii le-au spus: Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut o zi proastă. În sport înveţi şi cum să navighezi prin viaţă. În gimnastică şi în alte sporturi, cădem de mai multe ori decât avem succese şi asta este ok”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit Antena 3.