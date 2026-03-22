Prima pagină » Sport » Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”

Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”

Nadia Comăneci a fost într-o vizită oficială la Parlamentul European alături de preşedintele COSR, Mihai Covaliu, sau Thomas Moldovan, vicepreşedinte al Agenţiei naţionale pentru Sport.

Marea sportivă a fost invitată pentru a sărbători 50 de ani de la prima notă de zece din gimnastica mondială, pe care a reușit-o Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice Montreal 1976.

Nadia a devenit „Zeiţa de la Montreal” la JO din 1976 și a povestit acum cum a reușit să atingă perfomanța care a făcut să intre în istoria mondială a sportului.

Nadia Comăneci e prima din România care a reușit să câștige trei medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, la Montreal, 1976.

„Mi-am văzut toată viaţa într-un clip condensat. Am realizat câtă lume a fost inspirată de fetiţa de 14 ani care făcea ce îi plăcea la paralele, la bârnă. Munca, perseverenţa sunt valori importante, le-am îmvăţat de la părinţii mei, din România. Toate succesele se întâmplă prin încercări nereuşite. E în regulă pentru toată lumea să greşească, pentru că aşa deschizi cutia curiozităţii şi a curajului. Am văzut copii care mi-au spus că au plecat acasă supăraţi şi au spus că se retrag, dar părinţii le-au spus: Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut o zi proastă. În sport înveţi şi cum să navighezi prin viaţă. În gimnastică şi în alte sporturi, cădem de mai multe ori decât avem succese şi asta este ok”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit Antena 3.

Toată lumea are deosebit respect pentru campioni. Poporul român este extrem de muncitor, nu ne dăm bătuţi. Copiii trebuie să fie ocupaţi cu sportul, mai ales în ziua de azi. Sportul este prioritar. Este greu, dar este ok să greşeşti, eu aşa văd succesul – Nadia Comăneci

19:43
19:31
19:05
18:53
18:49
18:21
Cele mai noi

Trimite acest link pe