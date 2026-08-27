Fostul lider militar sârb bosniac Ratko Mladic, condamnat pentru genocid în războiul din Bosnia din perioada 1992-1995, a decedat în centrul de detenție al Națiunilor Unite de la Haga, după ce a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, potrivit presei locale, citate de Reuters.

Mladic, în vârstă de 84 de ani, a fost supranumit „Măcelarul Bosniei” pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, din timpul războiului din Bosnia.

Cine a fost ‘Măcelarul Bosniei’ și rolul său în masacrul de la Srebrenica

Ratko Mladić a fost generalul armatei sârbilor bosniaci în timpul războaielor din Balcani din anii ’90. A devenit una dintre cele mai cunoscute figuri militare ale conflictului și a primit supranumele de „Măcelarul Bosniei” din cauza crimelor comise de forțele aflate sub comanda sa. Mladić a susținut cauza naționalistă a lui Slobodan Milošević, care urmărea menținerea dominației sârbilor în teritoriile fostei Iugoslavii.

În iulie 1995, forțele conduse de Mladić au cucerit Srebrenica, unde se afla o comunitate musulmană bosniacă protejată de ONU. În următoarele zile, soldații săi au capturat și executat aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Victimele au fost adesea aliniate, cu mâinile legate la spate, și împușcate. Ulterior, forțele sârbe au mutat cadavrele și le-au împrăștiat în mai multe gropi comune, într-o încercare de a ascunde dovezile crimelor.

Amenințarea de la Sarajevo. 16 ani de fugă de justiție

Mladić a fost implicat și în asediul Sarajevo, care a durat aproape patru ani și a provocat moartea a aproximativ 10.000 de oameni, inclusiv 1.500 de copii. Forțele sale au bombardat capitala Bosniei din munții din jurul orașului și au terorizat populația civilă prin atacuri de lunetiști. Tribunalul de la Haga l-a găsit vinovat și pentru persecutarea și exterminarea populației non-sârbe din mai multe regiuni ale Bosniei.

În 1995, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a pus sub acuzare pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Mladić a reușit însă să evite capturarea timp de aproape 16 ani, fiind protejat, potrivit materialului, de aliați din armata și serviciile de informații sârbe. În această perioadă s-a ascuns în mai multe locuri și chiar a continuat să viziteze mormântul fiicei sale.

Arestarea și condamnarea la închisoare pe viață

Ratko Mladić a fost capturat pe 26 mai 2011, într-un sat aflat la nord de Belgrad. La momentul arestării, se ascundea în casa unui văr și avea două pistoale încărcate asupra sa, dar s-a predat fără să opună rezistență. În 2017, Tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Apelul său a fost respins în 2021.

De la „erou” la criminal de război

În Serbia, imaginea lui Mladić a rămas controversată. Pentru unii sârbi, el a continuat să fie considerat un erou și „protectorul poporului sârb”. La nivel internațional însă, amploarea crimelor comise de forțele sale a provocat o condamnare fermă. Judecătorul care a pronunțat sentința în 2017 a descris crimele lui Mladić drept unele dintre cele mai grave cunoscute de omenire.

O tragedie personală în mijlocul războiului

Viața lui Mladić a fost marcată și de moartea fiicei sale, Ana, studentă la medicină, care s-a sinucis în 1994 cu pistolul militar al tatălui său. Prietenii lui au spus că, după moartea ei, Mladić s-a schimbat profund, realtează The New York Times. El a continuat să viziteze mormântul fiicei sale chiar și în perioada în care se ascundea de autorități.