Incendiu de proporții într-o comună din Vrancea: 20 de case sunt mistuite de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit în satul Rucăreni, comuna Soveja. Conform martorilor, în acest moment, peste 20 de gospodării sunt afectate de foc, scrie Monitorul de Vrancea.

Intervenția pompierilor este îngreunată de vânt puternic, azi Vrancea aflându-se sub Cod portocaliu de vânt, până la ora 21:00.

Autoritățile spun că, până în acest moment, nu ar fi persoane surprinse în incendiu.

La fața locului au intervenit 8 autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.