Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea

Un incendiu a izbucnit în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de Cristi Borcea, marți 2 septembrie la orele amiezii. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri.

Potrivit primelor informații, incendiul a fost provocat de o dubă cu polistiren, care a luat foc, în zona Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești.

Este vorba de o ardere generalizată la întregul vehicul, a transmis un reprezentant ISU BIF.

Știre în curs de actualizare.