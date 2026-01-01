Prima pagină » Actualitate » Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină

Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină

01 ian. 2026, 16:59, Actualitate
Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
FOTO - Caracter ilustrativ

Bulgaria a intrat în zona euro, de la 1 ianuarie 2026, astfel că și vinieta va fi plătită în moneda europeană. Vinieta este necesară pentru utilizarea rețelei de drumuri cu plată din Bulgaria și poate fi cumpărată online, inclusiv cu afișarea prețurilor în euro, potrivit Mediafax.

În contextul trecerii la moneda euro, autoritățile bulgare au prezentat deja prețurile vinietelor. Conversia în euro se bazează pe cursul fix stabilit pentru trecerea de la leva la euro (1 EUR = 1,95583 BGN), potrivit informațiilor de pe platforma oficială dedicată adoptării monedei unice.

FOTO – Caracter ilustrativ

Pentru autoturisme (până la 3,5 t), prețurile oficiale ale vinietei electronice sunt:

Vinietă de weekend:

  • 5,11 euro (valabilă vineri de la 12:00 până duminică la 23:59)
  • 7 zile: 7,67 euro
  • 1 lună: 15,34 euro
  • 3 luni: 27,61 euro
  • 1 an: 49,60 euro

Cât ar însemna în lei (orientativ): la cursul BNR din 31.12.2025 (1 EUR = 5,0985 lei), vinieta de weekend ar fi aproximativ 26,05 lei, cea de 7 zile 39,11 lei, iar cea lunară 78,21 lei (sumele pot diferi în funcție de cursul aplicat de bancă la plata cu cardul).

FOTO – Caracter ilustrativ

Ce tip de vinietă să alegi, în funcție de tranzit

Tranzit rapid (dus-întors într-un weekend): de multe ori ajunge vinieta de weekend (dar ai grijă la intervalul fix de valabilitate: începe vineri la 12:00).

Sejur de 7–10 zile (vacanță la mare / drum spre Grecia + întoarcere): de regulă, cea mai practică este vinieta de 7 zile sau de 1 lună dacă depășești o săptămână.

Mai multe ieșiri în Bulgaria într-un an (city-break-uri, Grecia de mai multe ori): merită vinieta anuală.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
16:14
Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
CONTROVERSĂ Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
15:59
Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
FLASH NEWS Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”
15:01
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”
MESAJ Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”
15:01
Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”
DEZVĂLUIRI „A fost exact ca la Colectiv”. Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat: „S-au călcat în picioare”
15:00
„A fost exact ca la Colectiv”. Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat: „S-au călcat în picioare”
FLASH NEWS Frigul de noaptea trecută a blocat tot în Valea Soarelui-Sinaia. Instalaţii, ţevi, rezervoare au devenit nefuncţionale la -25 grade
14:46
Frigul de noaptea trecută a blocat tot în Valea Soarelui-Sinaia. Instalaţii, ţevi, rezervoare au devenit nefuncţionale la -25 grade
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Raritate: au fost filmate molii hrănindu-se cu lacrimi de elan
LIVE 🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
17:45
🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
RĂZBOI Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou
17:11
Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou
HOROSCOP Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”
17:00
Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”
JOBURI Schimbare majoră pe piața muncii de la 1 ianuarie 2026. Revisal a fost eliminat, Reges Online devine unic registru obligatoriu
16:56
Schimbare majoră pe piața muncii de la 1 ianuarie 2026. Revisal a fost eliminat, Reges Online devine unic registru obligatoriu
BREAKING NEWS 🚨 (VIDEO) Crește bilanțul provizoriu al catastrofei din Elveția: 47 de morți și 100 de răniți. Proprietara barului a scăpat doar cu arsuri la braț. Operațiunile de identificare a victimelor sunt în curs. Mulți italieni dispăruți și răniți. Marii arși sunt transferați în Germania și Italia. Un român a salvat zeci de oameni. Gândul publică noi imagini din timpul dezastrului
16:00
🚨 (VIDEO) Crește bilanțul provizoriu al catastrofei din Elveția: 47 de morți și 100 de răniți. Proprietara barului a scăpat doar cu arsuri la braț. Operațiunile de identificare a victimelor sunt în curs. Mulți italieni dispăruți și răniți. Marii arși sunt transferați în Germania și Italia. Un român a salvat zeci de oameni. Gândul publică noi imagini din timpul dezastrului

Cele mai noi