Un incendiu a izbucnit, luni seară, în jurul orei 20.00, la acoperișul unei clădiri de birouri din București.

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru transport apă (tip Abroll), două autoscări și un echipaj SMURD.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați la nivelul acoperișului, dar intervenția promtă a pompierilor a dus la stingerea acestuia.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar acum urmează să fie stabilită cauza exactă a izbucnirii flăcărilor.