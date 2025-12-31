Prima pagină » Actualitate » Tradiții care trebuie respectate de Revelion după ce soarele apune. Gesturi care pot afecta norocul și belșugul din 2026

31 dec. 2025, 12:29, Actualitate
Tradițiile din data de 31 decembrie, după ce soarele apune, spun că anumite gesturi trebuie scoase de pe listă pentru a nu pierde norocul în anul ce vine.

Ultima zi din an ocupă un loc special în tradițiile populare românești, fiind considerată un prag simbolic între trecut și viitor. Bătrânii de la sate spuneau că după ce soarele apune, în seara de 31 decembrie, omul trebuie să fie atent la fiecare gest, acțiune și cuvânt.

Se crede că perioada aceasta are putere de a influența norocul, liniștea și sănătatea. Deși multe dintre aceste credințe nu se bazează pe ceva științific, ele continuă să fie și astăzi respectate, atât la sat, cât și la oraș.

Tradiții de 31 decembrie după apusul soarelui

Una dintre cele mai cunoscute tradiții după apusul soarelui pe 31 decembrie spune că este complet interzisă aruncarea gunoiului din casă. În popor, gunoiul adună simbolic tot ce s-a strâns peste an, iar aruncarea lui în ultima seara reprezintă pierderea norocului, a sporului și a banilor. Mulți români preferă și astăzi să lase gunoiul în casă până a doua zi, din respect pentru această credință veche.

După apusul soarelui nu este bine să dai bani, sare, pâine sau orice alt lucru din gospodărie. Se spune că oferind ceva din casă în această seară, oferi de fapt norocul și belșugul familiei pentru anul 2026. Casa trebuie să rămână închisă simbolic, protejată, cu toate resursele în interior.

Spălatul rufelor sau curățenia după apusul soarelui din 31 decembrie sunt considerate semne rele. Apa folosită la spălat ar putea lua cu ea sănătatea sau liniștea familiei. De aceea, gospodinele se asigurau că toate treburile erau încheiate înainte de lăsarea serii, pentru ca anul nou să înceapă fără poveri și oboseală.

Cuvântul are o putere deosebită în noaptea dintre ani. Tradițiile 31 decembrie după apusul soarelui spun că orice ceartă, reproș sau vorbă grea rostită în această seară se poate transforma într un tipar pentru anul următor. Bătrânii recomandau liniște, împăcare și răbdare, chiar și în familiile unde existau tensiuni nerezolvate.

