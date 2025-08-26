Pompierii bucureșteni intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării din Capitală.

UPDATE 2 – Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT

Nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimbă direcția sub influență vântului, astfel că – în urmă cu puțin timp – a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și avertizarea populației.

UPDATE – Nu există victime

Pompierii au anunțat că nu există victime și acționează în continuare pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor la care este pericol de extindere.

Arderea se manifestă generalizat și, din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreagă hala afectată, o construcție pe structură metalică, s-a prăbușit parțial.

De asemenea, la fața locului se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator, pentru a se realiza accesul la zona de manifestare.

Știrea inițială:

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

Pentru gestionarea situației de urgență se intervine cu 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială cu roboți, CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) și două ambulanțe SMURD.