Prima pagină » Actualitate » INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

26 aug. 2025, 22:30, Actualitate
INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

Pompierii bucureșteni intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării din Capitală.

UPDATE 2 –  Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT

Nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimbă direcția sub influență vântului, astfel că  – în urmă cu puțin timp – a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și avertizarea populației.

UPDATE  – Nu există victime

Pompierii au anunțat că nu există victime și acționează în continuare pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor la care este pericol de extindere.

Arderea se manifestă generalizat și, din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreagă hala afectată, o construcție pe structură metalică, s-a prăbușit parțial.

De asemenea, la fața locului se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator, pentru a se realiza accesul la zona de manifestare.

Știrea inițială:

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

Pentru gestionarea situației de urgență se intervine cu 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială cu roboți, CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) și două ambulanțe SMURD.

Citește și

VIDEO Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
21:46
Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
VIDEO NOUTĂȚI la emiterea pașapoartelor, după data de 15 septembrie 2025. Ce vor conține aceste acte de identitate
20:32
NOUTĂȚI la emiterea pașapoartelor, după data de 15 septembrie 2025. Ce vor conține aceste acte de identitate
POLITICĂ Ziua și DEZVĂLUIRILE Oanei Țoiu: Administrația Trump a cerut „explicații” cu privire la anularea alegerilor / Ministrul contrazice fosta guvernare
18:58
Ziua și DEZVĂLUIRILE Oanei Țoiu: Administrația Trump a cerut „explicații” cu privire la anularea alegerilor / Ministrul contrazice fosta guvernare
ANCHETĂ Un bătrân din Târgu Mureș a fost ÎNȘELAT de trei bărbați din județul Cluj, prin metoda „deratizării”. Victima a rămas fără o sumă importantă de bani
18:43
Un bătrân din Târgu Mureș a fost ÎNȘELAT de trei bărbați din județul Cluj, prin metoda „deratizării”. Victima a rămas fără o sumă importantă de bani
ACTUALITATE Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
18:15
Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
ACTUALITATE George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
18:07
George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
Mediafax
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Mediafax
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
150 de mineri au fost prinși sub pământ, după un nou atac rusesc în Donețk! O persoană a murit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Putin, dărâmat din interior. Mișcarea de geniu pregătită de UE. Va lovi în elitele și amantele de la Kremlin
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. Un fost mare campion și antrenor a murit
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?
SPORT Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”
22:10
Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”
EXTERNE Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA
22:00
Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
POLITICĂ Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune
21:34
Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune
ULTIMA ORĂ Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac
21:33
Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac
EXTERNE Estonia: Autoritățile au găsit bucăți dintr-o DRONĂ ucraineană care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp
21:14
Estonia: Autoritățile au găsit bucăți dintr-o DRONĂ ucraineană care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp