INCENDIU uriaș la două hale industriale din Suceava. Peste 2.000 de metri pătrați, mistuiți de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, unde două hale industriale au fost cuprinse de flăcări. Suprafața totală afectată depășește 2000 de metri pătrați, anunță pompierii care intervin în forță la fața locului pentru stingerea incendiului.

S-a dat alarma vineri dimineață, după ce un incendiu violent a cuprins două hale din comuna Dumbrăveni. La fața locului au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

În sprijinul pompierilor suceveni au fost chemate și două echipaje de la ISU Botoșani, deoarece halele incendiate sunt situate la o distanță de circa 200 de metri una față de cealaltă.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, suprafața totală afectată este de aproximativ 2000 de metri pătrați.

„La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcţii şi textile, incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare. Suprafaţa afectată este de aproximativ 1000 mp. La a doua hală, aflată la o distanţă de circa 200 m de prima clădire incendiată, cu destinaţii multiple, arde cu flacără, iar forţele de intervenţie lucrează pentru localizare şi lichidare. A doua hală, cu funcţionare multiplă, are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile şi acoperişul unui atelier de tâmplărie, toate, pe aproximativ 1000 mp”, a transmis ISU Suceava, potrivit News.ro.

Intervenția este și la această oră în dinamică, echipajele de pompieri continuând eforturile pentru stingerea completă a flăcărilor și limitarea pagubelor materiale.

Până la această oră nu au fost raportate victime, însă misiunea pompierilor este una dificilă din cauza suprafeței extinse și a materialelor inflamabile depozitate în hale.