Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor acționează la fața locului/Ce au depistat stațiile de monitorizare a calității aerului

La locul incendiului din Sectorul 2 se află în continuare 14 autospeciale ale pompierilor, a transmis, miercuri dimineața, ISU București-Ilfov. Marți seara, 26 de autospeciale au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit în zona Șoseaua Pantelimon, la un depozit de refrigerare.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, mobilizând în total 26 de autospeciale de stingere.

ISU B-IF anunță că în dispozitiv au mai rămas 14 autospeciale, iar echipele de intervenție vor continua acțiunile pe tot parcursul zilei. Pentru lichidarea completă a focarelor vor fi folosite din nou buldo-excavatoare, astfel încât materialele care întrețin arderea să fie îndepărtate, mai transmit pompierii.

Din cauza temperaturilor ridicate înregistrate în timpul incendiului, structura metalică a construcției a fost grav afectată, fiind distrusă în mare proporție.

Cât de poluat este aerul în București

Pentru că în zonă a fost foarte mult fum, autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert.

De asemenea, Ministerul Mediului a anunțat, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că depășirile concentrațiilor de particule depășesc de până la șapte ori limita legală, în anumite zone din București.

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, a anunțat Ministerul Mediului, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Totodată, se precizează că, din cauza vântului care a bătut din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, afectând sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar și sectoarele 1 și 6.

Ministerul Mediului a reiterat recomandările emise de Ministerul Sănătății și de Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Recomandări pentru populație (în coordonare cu Ministerul Sănătății și DSU):

Evitați deplasările în aer liber în zonele afectate;

Țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație și aer condiționat care pot aduce fum în interior;

Dacă ieșirea este absolut necesară, protejați nasul și gura cu materiale textile umezite;

Persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni respiratorii sau cardiace) să evite cu strictețe expunerea;

Dacă apar simptome de disconfort respirator, apelați imediat 112”, se arată în mesajul emis de minister.

