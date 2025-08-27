Prima pagină » Actualitate » Incendiul izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu a fost LOCALIZAT. Pompierii au acționat cu aproape 30 de autospeciale de stingere

Incendiul izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu a fost LOCALIZAT. Pompierii au acționat cu aproape 30 de autospeciale de stingere

27 aug. 2025, 08:59, Actualitate
Incendiul izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu a fost LOCALIZAT. Pompierii au acționat cu aproape 30 de autospeciale de stingere

Incendiul izbucnit marțI, în jurul orei 20:00, la Complexul Comercial Dragonul Roșu a fost localizat, noaptea trecută, în jurul orei 02:30. Suprafața afectată a fost de 3.800 mp, iar la fața locului au acționat 28 de autospeciale de stingere, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF).

Fortele de interventie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a sustine efortul pompierilor angrenati în misiunea de stingere a incendiului, de protectie a vecinătăților si de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Acțiunile de interventie vor continua și astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, fiind utilizate buldoexcavatoare pentru a se realiza accesul la focarele acoperite de peretii prăbușiți ai halei cuprinse de flăcări, care s-a prăbușit parțial.

Au fost protejate de incendiu construcțiile învecinate, a căror suprafață desfășurată este considerabil mai mare decât cea afectată. În acest moment au rămas în dispozitiv 10 autospeciale de stingere.

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”
10:22
Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”
JUSTIȚIE Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!
10:15
Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!
ANALIZĂ Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”
10:00
Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”
ACTUALITATE Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă
09:52
Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă
POLITICĂ Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”
09:48
Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”
TURISM „Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit
09:36
„Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit
Mediafax
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Incendiul de la Dragonul Roșu: operațiunile de curățare continuă cu buldoexcavatoare
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Evz.ro
Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acum
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HALUCINANT! Fată de 13 ani, găsită de către mama ei spânzurată în locuința lor din Sibiu. Declarațiile vecinilor: „Era mai reținută ea și mai stingheră câteodată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Începutul unei noi ere: Astronomii au descoperit cea mai strălucitoare explozie radio rapidă