Incendiul izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu a fost LOCALIZAT. Pompierii au acționat cu aproape 30 de autospeciale de stingere

Incendiul izbucnit marțI, în jurul orei 20:00, la Complexul Comercial Dragonul Roșu a fost localizat, noaptea trecută, în jurul orei 02:30. Suprafața afectată a fost de 3.800 mp, iar la fața locului au acționat 28 de autospeciale de stingere, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF).

Fortele de interventie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a sustine efortul pompierilor angrenati în misiunea de stingere a incendiului, de protectie a vecinătăților si de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Acțiunile de interventie vor continua și astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, fiind utilizate buldoexcavatoare pentru a se realiza accesul la focarele acoperite de peretii prăbușiți ai halei cuprinse de flăcări, care s-a prăbușit parțial.

Au fost protejate de incendiu construcțiile învecinate, a căror suprafață desfășurată este considerabil mai mare decât cea afectată. În acest moment au rămas în dispozitiv 10 autospeciale de stingere.