Începerea anului școlar și problema ghiozdanului prea greu pentru elevii de gimnaziu. Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore

Începerea anului școlar aduce o problemă la care mulți părinți se gândesc, deja: ghiozdanul este prea greu pentru elevii de gimnaziu. Cărți, caiete, în unele cazuri chiar și laptop, încărcător, sticlă de apă și alte obiecte pot însemna o povară prea mare pentru copii.

Specialiștii avertizează că un ghiozdan supraîncărcat poate solicita organismul copiilor. Iată de ce sunt câteva semne care ar trebui să le atragă atenția părinților.

Cât ar trebui să cântărească ghiozdanul?

Unul dintre cele mai importante semne este poziția copilului în timp ce merge. Potrivit recomandărilor citate de presa internațională, dacă un copil se apleacă înainte pentru a susține greutatea ghiozdanului sau întâmpină dificultăți la mers, încărcătura poate fi prea mare. Un alt semnal este reprezentat de bretelele care apasă sau se înfig în umeri – un ghiozdan corect ajustat trebuie să stea apropiat de corp, iar partea inferioară ar trebui să ajungă puțin deasupra taliei.

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Leziunile grave de spate sunt neobișnuite, însă greutatea suplimentară poate deveni deosebit de problematică în cazul unei căzături. Medicul Sadika Kendi, care coordonează activitatea de prevenire a accidentărilor din cadrul American Academy of Pediatrics, explică faptul că un ghiozdan foarte greu poate crește severitatea unei accidentări dacă un copil se împiedică și cade.

Probabil cea mai cunoscută regulă spune că ghiozdanul ar trebui să reprezinte 10-15% din greutatea copilului. Specialiștii atrag, însă, atenția că nu există suficiente dovezi pentru a stabili o limită universală care să se potrivească tuturor copiilor. Motivul este simplu: copiii diferă prin înălțime, forță, dezvoltare fizică și activitățile pe care le desfășoară într-o zi. Prin urmare, recomandarea generală este ca ghiozdanul să fie cât mai ușor posibil, ținând cont de nevoile reale ale copilului.

Ce obiecte îngreunează ghiozdanul

Ce pot face părinții pentru a reduce greutatea este să respecte câteva reguli. Un prim pas este verificarea conținutului ghiozdanului: nu tot ceea ce ajunge în el trebuie transportat zilnic. Pe lista obiectelor care pot contribui rapid la greutate se află:

manualele și caietele;

laptopul și încărcătorul;

sticla de apă;

recipientul pentru mâncare;

echipamentul sportiv;

instrumentele muzicale;

obiectele personale care nu sunt necesare la școală.

Profesorii recomandă ca părinții să verifice periodic ce transportă copilul și să elimine lucrurile care nu sunt necesare pentru ziua respectivă. Odată cu folosirea tot mai frecventă a dispozitivelor electronice la școală, laptopul și încărcătorul pot reprezenta, de asemenea, o parte importantă din greutate.

Cum trebuie ales și purtat ghiozdanul

Specialiștii recomandă ghiozdane cu două bretele late, căptușite și ajustabile. Acestea trebuie strânse astfel încât ghiozdanul să stea cât mai aproape de corp, iar partea de jos să nu coboare mult sub talie. Un model cu centură pentru talie poate ajuta la susținerea unei părți din greutate. Ghiozdanele cu roți pot fi o alternativă pentru unii copii, însă nu sunt întotdeauna practice în școli cu scări sau pe culoare aglomerate, unde pot deveni un risc de împiedicare.

Înainte de prima zi de școală, părinții ar putea face un test simplu: să cântărească ghiozdanul complet echipat și apoi să verifice dacă micuțul îl poate purta fără să se aplece înainte, fără să meargă dificil și fără ca bretelele să îi provoace disconfort.

Subiectul devine cu atât mai important cu cât greutatea este purtată zi de zi, nu doar ocazional. Un ghiozdan mai ușor înseamnă mai puțină presiune inutilă asupra copilului, iar multe kilograme pot fi eliminate pur și simplu printr-o verificare a lucrurilor pe care copilul le ia cu el la școală.