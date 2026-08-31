Pentru mulți, plajele exotice cu ape cristaline și valuri perfecte pentru surf sunt un vis devenit realitate, însă nu mulți iau în calcul și pericolele care pândesc în adâncuri. Leah Stewart, o femeie de 34 de ani din Sydney, povestește cum a supraviețuit atacului unui rechin din specia „marele alb” de aproximativ patru metri lungime.

Leah Stewart, o mămică de numai 34 de ani se bucura de o vacanță relaxantă la plajă în Coogee Beach, în Sydney, însă, într-o clipă, totul avea să devină un coșmar desprins parcă din celebrul film „Fălci”.

În timp ce se afla în apă, la doar 30 de centimetri în fața ei se afla un rechin alb de aproximativ patru metri. În câteva clipe, femeia avea să fie mușcată, trasă brusc sub apă. Femeia spune că un singur lucru i-a dat puterea să continue să lupte: imaginea fiicei sale crescând fără mamă, potrivit BBC.

Rechinul a mușcat-o de coapsă și de brațe, provocându-i răni grave și o pierdere masivă de sânge. Leziunile suferite la brațul stâng au fost atât de grave încât medicii au fost nevoiți ulterior să îl amputeze.

La câteva luni de la atac, Stewart a povestit pentru emisiunea „60 Minutes”, clipele în care o sesiune obișnuită de înot s-a transformat într-o luptă de coșmar pentru viață.

În acea dimineață de sâmbătă tocmai terminase de înotat și se îndrepta către țărm când a auzit un strigăt.

„Am auzit o fată în spatele meu… un țipăt ascuțit. M-am întors și am văzut o înotătoare uriașă, uriașă în spatele ei. Era imensă. M-am uitat la mărimea înotătoarei și mi-am dat seama că nu era un delfin”, a povestit Leah Stewart.

Când s-a întors din nou, rechinul era deja foarte aproape și continua să înainteze spre ea.

Stewart susține că își amintește și acum chipul animalului drept, pe care l-a descris drept „îngrozitor”, cu „ochi mici și negri ca niște mărgele”, dar cu gură și niște dinții uriași.

Pentru câteva momente, femeia și rechinul s-au aflat practic față în față.

„Ne priveam față în față”, a povestit Leah Stewart.

„Nu mă vei lua de lângă fiica mea”. Momentul care i-a schimbat lupta

În ciuda fricii, femeia spune că a reușit inițial să își păstreze calmul și să ia o decizie într-o fracțiune de secundă. Fiind dreptace, s-a gândit să lovească rechinul cu celălalt braț.

„Sunt dreptace, așa că m-am gândit: «Hai să dau un croșeu de stânga»”, a povestit Leah Stewart.

Tentativa a avut însă consecințe cumplite.

„Am încercat să lovesc cu brațul stâng, iar rechinul m-a prins de antebraț și mi-a sfâșiat pielea, mușchii, totul… a rămas o gaură mare între antebraț și mână”, a relatat Leah Stewart.

Atacul nu s-a oprit acolo. Rechinul a prins-o și de picior și a început să o tragă sub apă. Atunci, femeia a crezut că lupta se terminase.

„Mi-a trecut prin minte: «Asta e, așa o să mor», iar apoi m-am gândit la August și mi-am dat seama că nu va mai avea o mamă, că va crește fără mamă”, a spus ea.

Gândul la copil a schimbat însă totul.

„Știam pur și simplu că nu o pot părăsi… Știu că sună ciudat, dar parcă mi-am impus să mă întorc”, a mărturisit femeia.

Din acel moment, femeia a continuat să lupte.

„În mintea mea, îmi spuneam: «Nu mă vei lua de lângă fiica mea». M-am răsucit și am început să-l lovesc cu pumnul iar, și iar și iar – era ca și cum mă luptam cu un dinozaur”, a povestit Leah Stewart.

Loviturile date unui rechin alb de asemenea dimensiuni îi provocau senzația că lovește ceva aproape imposibil de mișcat. Lupta era „ca și cum ai da cu pumnul într-un zid de cărămidă”, a descris Leah Stewart confruntarea.

Totuși, nu s-a oprit.

În cele din urmă, una dintre lovituri pare să fi fost suficient de puternică pentru ca animalul să îi dea drumul.

„Probabil că i-am dat o lovitură foarte bună, așa că m-a lăsat în pace. A fost cel mai greu lucru din lume, dar m-am luptat să ies de acolo”, a spus Leah Stewart.

Aproape 12 operații și un braț amputat

Eliberarea din fălcile rechinului a fost doar începutul luptei pentru supraviețuire. Alți înotători au reușit să o aducă pe Stewart la mal, iar femeia a fost transportată de urgență la spital. Pierduse o cantitate extrem de mare de sânge și avea răni grave la membre.

Medicii au plasat-o într-o comă indusă, iar în perioada care a urmat Stewart a trecut prin aproape 12 intervenții chirurgicale. Brațul stâng nu a mai putut fi salvat și a trebuit amputat.

De atunci, trauma fizică și psihologică a schimbat profund viața femeii, care își crește acum în continuare fiica în locul natal din Sydney, Australia.