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Vacanța de vis s-a transformat în coșmar în Grecia. Sejur de 1.700 de euro: „Camera era murdară și plină de țânțari…”

Vacanța de vis s-a transformat în coșmar în Grecia. Sejur de 1.700 de euro: „Camera era murdară și plină de țânțari...”
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O femeie din Marea Britanie a plătit mii de lire pentru o vacanță în Grecia, care s-a transformat din vis în coșmar.

Cum s-a transformat un sejur în Grecia într-un coșmar

Linda Martin, în vârstă de 64 de ani, spune că, după ce s-a cazat împreună cu fiica ei la un resort de 4 stele din Kos, a descoperit o cameră murdară, sufocantă și plină de țânțari.

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Nimic nu semăna cu hotelul din reclamă, a spus femeia, potrivit Express.

Cele două au ales un sejur de 9 nopți, all-inclusive, în insula grecească Kos. Pentru această vacanță au scos din buzunar 1.500 de lire sterline (aproximativ 1.750 de euro).

Problemele au început încă dinainte să ajungă în Grecia. Zborul de la Cardiff a întârziat și Linda și fiica ei au ajuns la hotel mult mai târziu decât era planificat.

Extenuate după călătorie, turistele au ajuns la hotel în jurul orei 2 dimineața. S-au cazat la Kipriotis Village Resort, un hotel de 4 stele.

„Nu arată prea bine…”

Femeile au început să aibă dubii încă de la prima vedere. „Nu arată prea bine”, a spus fiica Lindei.

În cameră, turistele au fost lovite de o căldură sufocantă, un miros greu de suportat și o invazie de țânțari.

În cameră se aflau 3 paturi de o persoană, pe care Linda le-a descris drept extrem de tari și incomode.

Camera nu semăna nicicum cu cea din fotografiile din broșura hotelului de 4 stele.

Perdelele erau prea înguste pentru a împiedica intrarea razelor solare, iar încăperea, pur și simplu murdară.

Linda și fiica ei aveau camere separate. Camera fetei era însă și mai neîngrijită: „Vreau să plec acasă”, a spus aceasta.

Femeia a luat legătura cu agenția de turism Love Holidays, de unde cumpărase vacanța. Oficialii companiei au spus că hotelul s-ar fi oferit să le mute în două Executive Suites, dar Linda a refuzat oferta.

La recepție, a primit un spray contra țânțarilor și cam atât.

Au plecat „val-vârtej”

A doua zi, la ora 11:30, Linda și fiica ei au părăsit hotelul cu bagajele, deoarece nimeni nu le-a rezolvat problemele semnalate.

În cele din urmă, Linda și fiica ei au plătit 2.000 de euro la un alt hotel, care le-a oferit o experiență total diferită, fiind „absolut uimitor”: avea inclusiv o piscină infinity.

Femeia a dezvăluit că Love Holidays i-a oferit 300 de lire sterline despăgubiri, dar a refuzat suma, în speranța că va primi suma integrală.

„Prima parte, o vacanță de coșmar. A doua parte a fost paradis”, a conchis turista britanică.

După nenumărate discuții, Love Holidays i-a oferit femeii 1.772 de lire sterline, sumă care acoperă jumătate din costurile totale de cazare, dar și cheltuielile cu deplasările cu taxi.

Sursa foto: Envato (main-ilustrativ) / Capturi express.co.uk

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