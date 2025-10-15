Prima pagină » Actualitate » Informația care poate schimba TOTUL în furtul tezaurului din Olanda. Cine este românul care s-ar fi furișat în muzeu înainte de dispariția obiectelor

Mara Răducanu
15 oct. 2025, 10:09, Actualitate
Apar informații noi în furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Olanda. Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-ar fi furişat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws și potrivit informațiilor acest bărbat, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.

Reamintim că cele patru piese de tezaur românesc furate de la Muzeul din Olanda au fost despăgubite de autoritățile olandeze cu 5,7 milioane de euro. Între timp, ancheta pentru prinderea hoților continuă.

Nu este clar în momentul de față dacă Andrei B., în vârstă de 38 de ani, a avut vreo legătură cu furtul Coifului şi al brăţărilor româneşti unice. Parchetul l-a desemnat în ianuarie ca suspect în furtul de artă, potrivit dosarului penal.

„Echipa de anchetă a suspectat că bărbatul ar fi efectuat o investigaţie preliminară înainte de spargerea propriu-zisă”, potrivit news.ro.

Coiful de la Coțofenești, furat de la Muzeul din Olanda

Coiful de la Coțofenești, furat de la Muzeul din Olanda

Andrei B. a fost prins la furat dintr-un magazin din Assen

Fără să cumpere bilet, Andrei B. a intrat în muzeul din Assen în dimineaţa zilei de 20 ianuarie. Cu o geantă mare de sport pe umăr, acesta s-a îndreptat spre aripa în care se desfăşura expoziţia „Dacia, Imperiul de Argint şi Aur.” După ce a privit aparent calm diverse obiecte, agenţii de securitate l-au escortat afară din muzeu.

Totodată, cu câteva zile înainte, B. încercase să rezerve o cameră la hotel, dar când a trebuit să plătească în avans şi cardul său de debit a fost refuzat, a plecat.

Poliţia din nordul Olandei a reuşit să-l localizeze pe român şi l-a interogat în 28 ianuarie, iniţial în calitate de martor. Andrei B. a declarat că nu ştia că a intrat într-un muzeu, susținând că a crezut că era un dealer auto Dacia, până când a dat peste comorile de artă româneşti.

Andrei B. mai fusese în Assen, potrivit unei anchete realizate de RTL Nieuws. La 31 august anul trecut, după ce expoziţia „Dacia, Imperiul de Argint şi Aur” era deja deschisă de ceva timp, bărbatul a fost prins furând un aparat dintr-un magazin Kruidvat din Assen. A fost condamnat la patru săptămâni de închisoare.

Muzeul Drents din Olanda furt

Muzeul Drents din Olanda furt

Joi va avea loc prima audiere preliminară în procesul penal privind comorile româneşti furate

Cei trei principali suspecţi sunt Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) şi Jan B. (21), rezidenţi în Olanda de Nord. Hoţii au folosit un exploziv pentru a sparge o uşă din aripa expoziţională a Muzeului Drents şi au spart vitrinele cu barosul.

Pe lângă trei brăţări de aur, hoţii au furat şi celebrul Coif de la Coţofeneşti, o cască de aur unică din Imperiul Dac, datând din anul 500 î.Hr. 

Trei dintre suspecți au fost eliberați

După jaful de la Muzeul Drents din Assen, mai multe persoane au fost arestate în Olanda. Trei dintre aceștia sunt considerați de anchetatori autorii principali: Douglas Chesley W., Bernhard Z. şi Jan B. Aceștia se află în arest preventiv, în timp ce alți trei suspecți, despre care s-a crezut că au fost complici la furt, au fost scoși de sub urmărire penală.

Un director demis, un ministru denunțat

Directorul Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberländer-Târnoveanu, care a împrumutat piesele de tezaur pentru expoziția de la Muzeul Drents, a fost demis de către ministrul Culturii, Natalia Intotero.

Atât împotriva lui, cât și împotriva fostului ministru al Culturii, Raluca Turcan, Liga Studenților din Iași a depus un denunț pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu privire la lipsa unei Hotărâri de Guvern prin care să fi fost aprobat exportul coifului de aur de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice la expoziția organizată de Muzeul de Artă Drents din Assen, Olanda, de unde au fost furate.

Raluca Turcan și Natalia Intotero, foști miniștri al Culturii

Sursă foto: Gândul

