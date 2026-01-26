Prima pagină » Actualitate » Întâmplarea pe care Adela Popescu nu are cum să o uite. Ce a făcut Radu Vâlcan cu seiful familiei

26 ian. 2026
Întâmplarea pe care Adela Popescu nu are cum să o uite. Ce a făcut Radu Vâlcan cu seiful familiei
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, și-a amintit de o întâmplare petrecută în urmă cu mulți ani. Aceasta a povestit ce a făcut soțul său cu seiful familiei.  

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

În plan profesional, Adela Popescu a fost actriță și cântăreață, dar a moderat și emisiuni de televiziune.

De curând, Adela Popescu a povestit, în mediul online, despre o întâmplare care s-a petrecut în urmă cu mulți ani, când era însărcinată cu primul copil. Vedeta a dezvăluit ce a făcut partenerul ei de viață cu seiful cu bijuterii al familiei.

Întâmplarea pe care Adela Popescu nu are cum să o uite. ”Într-una din bucățile din dressingul nostru stătea smirnă, înfrigurat și speriat… seiful nostru plin cu tot ce agonisisem până atunci”

”Ajungand zilele trecute la folderul 2016 mi-am amintit de o intamplare pe care nu pot sa nu v-o povestesc.
Inainte sa nasc, asa cum v-am spus anterior, am renovat locuinta noastra de atunci. Mare parte din haine si mobilier le-am trimis la Susani. In ziua in care s-a facut transportul eu nu eram acasa. @raduvalcan a ramas responsabil sa puna umarul si sa supervizeze selectia. Totul a mers ca uns. La trei luni dupa acest moment am mers in vizita la parintii mei la Susani”, a explicat Adela Popescu.

”Cautam o icoana pe care o tineau pe pereti bunicii mei, asa ca am dat iama in garajul transformat in depozit de de toate. Ce credeti ca am gasit?

Intr-una din bucatile din dressingul nostru statea smirna, infrigurat si speriat… seiful nostru plin cu tot ce agonisisem pana atunci. Niste inele de aur, niste bijuterii cu diamante, un ceas scumpitel, ca chiar si inelul de logodna de la sot. Chair si siragul din perle naturale pe care ma pregateam sa i-l ofer cadou mamei. In garaj!!

Sotul meu nu are nuante. Ce il rog sa faca, el aia face. I-am zis sa dea dea jos dressingul si sa il trimita la Susani. Asta a facut. Ma intreb daca erau pantofi pe rafturi si camasi pe umerase, cum proceda?”, a adăugat vedeta.

