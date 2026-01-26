Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român și s-a așezat în capul mesei de ședință. Discuție de urgență cu scântei pentru cazul Mario

Diana Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român și s-a așezat în capul mesei de ședință. Discuție de urgență cu scântei pentru cazul Mario

26 ian. 2026, 13:26, Actualitate

Diana Șoșoacă a participat, luni, la ședința de urgență a Consiliului Local din localitatea Sânmihaiu Român, județul Timiș. Europarlamentarul s-a prezentat la ședința legată de cazul minorului de 13 ani acuzat de uciderea lui Alin Mario Berinde. În cadrul ședinței, s-a decis ca minorul să nu fie înscris la școală în comună iar părinților să nu le fie eliberate documente de flotant. 

Tensiunea a crescut în localitatea Sânmihaiu Român după ce adolescentul ucigaș de 13 ani din Cenei s-ar ascunde în comună, în casa bunicilor. Localnicii s-au strâns în număr mare și au protestat în speranța că tânărul va răspunde penal pentru faptele săvârșite. Înainte de a fi prezentă la ședința Consiliului Local, Diana Șoșoacă a purtat un dialog despre caz împreună cu primarul Viorel Mărcuți. Europarlamentarul a acuzat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru faptul că nu s-a ocupat de cazul minorului care a săvârșit crima din Cenei.

În timp ce DGASPC-ul nu se ocupă de cazul acestui băiat care, efectiv, astea sunt probleme psihice grave, și premeditare și omor și așa mai departe. Probabil că există un abuz psihoemoțional încă din familie. Din toată cazuistica mea și tot ceea ce am citit, în 99% din cazuri e abuz din familie. E posibil să fie și abuz sexual din partea tatălui. Cam astea sunt reacțiile unui copil”, a spus Diana Șoșoacă. 

De asemenea, Șoșoacă a adus în discuție și faptul că a propus de nenumărate ori în Parlament ca vârsta pentru răspunderea penală a minorilor să scadă la 10 ani. Aceasta a subliniat că nu vârsta este principala problemă, ci societatea și politica din România. Europarlamentara a spus că ar fi nevoie ca toată clasa politică să fie schimbată deoarece aceștia sunt principalii responsabili pentru evenimentele de acest gen.

„Credeți-mă, legea asta cu răspunderea penală a minorului, am adus-o în discuția Parlamentului de 10 ori.Și de 10 ori au râs.Problema este așa. O ducem la 10 ani. Eu am avut cazuri la 8 ani,  copil care și-au măcelărit părinții. Nu vă puteți închipui în câte bucăți. Aș fi mâncat din ele. Cât să mă duc? Mă duc până la 2 ani, mă duc până la 1 an, de când s-a născut. Problema este societatea și politica care se face în România prin bătaia de joc asupra românilor. Dacă nu schimbăm toată clasa politică care, cu tot respectul, eu nu zic că toate partidele astea n-au și oameni buni. Au, dar marea majoritate și care ajunge să conducă țara asta provoacă ceea ce vedem acum.”

Revoltă în Sânmihaiu Român după relocarea minorului implicat în crima de la Cenei. Localnicii au protestat în fața locuinței familiei

Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat. Doi tineri, reținuți

