Elon Musk, investigat de Comisia Europeană din cauza pozelor cu conținut sexual generate de Grok

Comisia Europeană a lansat luni o nouă investigație împotriva companiei X, deținută de miliardarul american Elon Musk în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). În paralel, Comisia și-a extins investigația în curs, lansată în decembrie 2023, cu privire la respectarea de către X a obligațiilor sale de gestionare a riscurilor aferente sistemelor de recomandare, potrivit unui comunicat al executivului european. Autoritățile de reglementare au declarat că lipsa controalelor companiei a dus la utilizarea pe scară largă a deepfake-urilor create cu chatbot-ul Grok, transmite The New York Times.

Ancheta se concentrează pe modul de utilizare a funcțiilor de editare a imaginilor din Grok. Potrivit presei, acestea ar fi permis „dezbrăcarea” virtuală a fotografiilor unor femei și fete minore fără acordul lor. Situația s-a agravat odată cu lansarea unei opțiuni plătite, numită „Spicy Mode”, capabilă să genereze conținut explicit.

Aceste riscuri par să se fi materializat, expunând cetățenii din UE la vătămări grave, arată Comisia Europeană. În acest context, Comisia va investiga în continuare dacă X își respectă obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale:

Să evalueze și să atenueze cu diligență riscurile sistemice, inclusiv cele legate de diseminarea conținutului ilegal, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale care decurg din implementarea funcționalităților Grok pe platforma sa.

Efectuarea și transmiterea către Comisie a unui raport ad-hoc de evaluare a riscurilor pentru funcționalitățile Grok în serviciul X cu un impact critic asupra profilului de risc al X înainte de implementarea acestora.

De asemenea, Comisia și-a extins procedurile oficiale în curs deschise împotriva lui X în decembrie 2023 pentru a stabili dacă X a evaluat și a atenuat în mod corespunzător toate riscurile sistemice, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind serviciile digitale, asociate sistemelor sale de recomandare, inclusiv impactul trecerii sale anunțate recent la un sistem de recomandare bazat pe Grok.

Dacă sunt dovedite, aceste deficiențe ar constitui încălcări ale articolului 34 alineatele (1) și (2), ale articolului 35 alineatul (1) și ale articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul privind serviciile digitale. Comisia va efectua acum cu prioritate o investigație aprofundată. Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere rezultatului acesteia.

În pregătirea acestei anchete, Comisia a colaborat îndeaproape cu Coimisiún na Meán, coordonatorul serviciilor digitale din Irlanda. În plus, Coimisiún na Meán va fi asociat la această investigație, în temeiul articolului 66 alineatul (3), în calitate de coordonator național al serviciilor digitale în țara de stabilire în UE.

Comisia va continua să colecteze dovezi, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații, prin desfășurarea de interviuri sau inspecții, și poate impune măsuri provizorii în absența unor ajustări semnificative ale serviciului X.

Inițierea procedurilor oficiale împuternicește Comisia să ia măsuri suplimentare de asigurare a respectării legislației, cum ar fi adoptarea unei decizii de neconformitate. De asemenea, Comisia este împuternicită să accepte orice angajament asumat de X de a remedia aspectele care fac obiectul procedurii.

Deschiderea procedurilor oficiale scutește coordonatorii serviciilor digitale sau orice altă autoritate competentă a statelor membre ale UE de competențele lor de a supraveghea și de a asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale în ceea ce privește încălcările suspectate.

Platforma a mai fost sancționată de autoritățile europene. În decembrie anul trecut, Comisia a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro pentru practici considerate înșelătoare, legate de sistemul de verificare a conturilor și de publicitate.

