Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV. ”Abia aștept”

Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre posibila sa revenire la TV. De asemenea, vedeta a explicat și de ce a renunțat la muzică.



Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

În plan profesional, Adela Popescu a fost actriță și cântăreață, dar a moderat și emisiuni de televiziune.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu fanii, Adela Popescu a vorbit despre revenirea sa pe micile ecrane, dar a explicat și de ce a renunțat la cariera muzicală.

Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV. ”Să vină proiectul ăla potrivit pentru mine”

”Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină”, a spus Adela Popescu, potrivit spynews.ro.

Despre cariera sa muzicală, aceasta a explicat:

”Eu am cântat cu DJ Project câțiva ani, vreo 5, după care am prezentat Vorbește Lumea și acolo aveam program în fiecare zi. Era aproape imposibil în weekend să mai merg la concerte și rămăsesem însărcinată. Nu prea se putea. Mie mi se pare că dacă scoți o melodie e păcat să nu mergi să o cânți în concerte. (…) În momentul ăsta, la configurația noastră de acasă este foarte complicat să fac lucrul ăsta. Copiii sunt mici toți, au nevoie de organizare foarte bună, au nevoie de structură ca să putem să onorăm tot ce au ei de făcut: să ajungă la școală la timp, să fie curați… Ce ar însemna de vineri până duminică să stau plecată… Se poate, dar e foarte greu”.