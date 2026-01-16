Prima pagină » Actualitate » Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV. ”Abia aștept”

Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV. ”Abia aștept”

16 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV. ”Abia aștept”
Galerie Foto 12
Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV

Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre posibila sa revenire la TV. De asemenea, vedeta a explicat și de ce a renunțat la muzică.

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

În plan profesional, Adela Popescu a fost actriță și cântăreață, dar a moderat și emisiuni de televiziune.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu fanii, Adela Popescu a vorbit despre revenirea sa pe micile ecrane, dar a explicat și de ce a renunțat la cariera muzicală.

Ce spune Adela Popescu despre revenirea la TV. ”Să vină proiectul ăla potrivit pentru mine”

”Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină”, a spus Adela Popescu, potrivit spynews.ro.

Despre cariera sa muzicală, aceasta a explicat:

”Eu am cântat cu DJ Project câțiva ani, vreo 5, după care am prezentat Vorbește Lumea și acolo aveam program în fiecare zi. Era aproape imposibil în weekend să mai merg la concerte și rămăsesem însărcinată. Nu prea se putea. Mie mi se pare că dacă scoți o melodie e păcat să nu mergi să o cânți în concerte. (…) În momentul ăsta, la configurația noastră de acasă este foarte complicat să fac lucrul ăsta. Copiii sunt mici toți, au nevoie de organizare foarte bună, au nevoie de structură ca să putem să onorăm tot ce au ei de făcut: să ajungă la școală la timp, să fie curați… Ce ar însemna de vineri până duminică să stau plecată… Se poate, dar e foarte greu”.

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare. „Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”
16:39
Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare. „Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”
ACTUALITATE Am făcut calculul. Cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri
16:29
Am făcut calculul. Cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri
VIDEO Incident la Aeroportul Otopeni. Unei femei i-a fost refuzată îmbarcarea după ce a băut o vodka „la sticlă mică” și un suc. Ce a făcut după
15:50
Incident la Aeroportul Otopeni. Unei femei i-a fost refuzată îmbarcarea după ce a băut o vodka „la sticlă mică” și un suc. Ce a făcut după
ACTUALITATE Alin din Iași a cumpărat un pui grill din LIDL, pe care a dat 33 lei. Ireal ce a găsit înăuntru, de fapt
15:47
Alin din Iași a cumpărat un pui grill din LIDL, pe care a dat 33 lei. Ireal ce a găsit înăuntru, de fapt
FLASH NEWS Oana Ţoiu explică ce face România cu 16 miliarde de euro, din SAFE: „Contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”
15:31
Oana Ţoiu explică ce face România cu 16 miliarde de euro, din SAFE: „Contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”
ACTUALITATE Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €
15:29
Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Romtehnica solicită despăgubiri turcilor de la Otokar pentru întârzieri într-un contract cu vehicule 4×4
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum ne-ar putea ajuta albinele să vorbim cu extratereștrii?
CONTROVERSĂ Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36
15:42
Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36
DEZVĂLUIRI Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
15:31
Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
SPORT Stadionul de peste 83 de milioane de euro din România prinde contur. Inaugurarea, stabilită pentru 2026
15:19
Stadionul de peste 83 de milioane de euro din România prinde contur. Inaugurarea, stabilită pentru 2026
SPORT Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, vedeta celor de la FC Barcelona
15:13
Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, vedeta celor de la FC Barcelona
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
15:12
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
ACTUALITATE Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
15:05
Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”

Cele mai noi

Trimite acest link pe