O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap

Andrei Dumitrescu
26 ian. 2026, 14:02, Actualitate
O doctoriță radiolog, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită de fostul soț fără suflare în locuința sa din Sectorul 1 al Capitalei. Din informațiile obținute în exclusivitate de Gândul, în ultimii 3 ani femeia a suferit de depresie. Sursele noastre au indicat că doctorița ar mai fi avut alte trei tentative de suicid în trecut. 

Fostul soț ar femeii a intrat în panică, după ce aceasta nu ar mai fi răspuns la telefon, iar cei doi păstraseră o relație apropiată. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre medicul radiolog Viviana Niță, pe care polițiștii au găsit-o cu o pungă pe cap, strânsă în jurul gâtului.

Sursele noastre au transmis că, momentan, nu s-a stabilit dacă decesul s-a produs în urma axfisierii sau din cauza consumului de medicamente, întrucât la fața locului s-au descoperit și blistere. Înainte de a-și pune capăt zilelor, femeia a lăsat un bilet de adio, în care și-a cerut scuze apropiaților pentru gestul pe care l-a făcut. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment și dispunerea măsurilor legale care se impun.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale a fost declarat decesul femeii, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment și dispunerea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul emis de DGPMB.

