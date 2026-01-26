AC Milan, negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin. Ce planuri au oficialii gigantului din Serie A

Revenit recent pe gazon, după perioada de recuperare în urma rupturii de ligamente suferită în urmă cu un an, Radu Drăgușin a ajuns în atenția mai multor cluburi din Serie A, printre care și AS Roma. Deși se creda că interesul italienilor l-ar putea convinge pe fundaș să plece de la Tottenham, se pare că negocierile au picat, însă pe fir ar fi intrat și AC Milan.

Interesul celor de la AS Roma pentru ”tricolor” a fost dezvăluit de jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, care a anunțat, după meciul cu Crystal Palace în care românul a prins doar cinci minute, că AS Roma a înaintat o ofertă de împrumut cu opțiune de cumpărare, însă Tuttosport anunță că romanii s-au retras din cursă. Motivul? Gian Piero Gasperini s-ar fi convins de adevărata valoare a fundașului central Daniele Ghilardi și ar fi decis să nu renunțe la serviciile jucătorului, iar transferul lui Drăgușin ar fi necesitat un efort financiar considerat mult prea mare, astfel că echipa s-a retras din cursa pentru transfer.

AC Milan, cu ochii pe Drăgușin

AC Milan va avea acum drum liber către fundașul echipei naționale. Italienii au notat că ”în ultimele zile ale perioadei de transferuri se va încerca o tranzacție de împrumut cu opțiune de cumpărare, iar Spurs ar putea, în ultimul moment, să cedeze termenilor clubului”.

Dacă Tottenham va refuza oferta, AC Milan se va îndrepta către Federico Gatti, fundașul legitimat la Juventus.

„După negocieri nefinalizate cu AS Roma și cu Napoli, AC Milan a fost abordată de Tottenham. Potrivit Calciomercato, gruparea din Premier League a luat legătura cu AC Milan și a venit cu varianta cedării lui Drăgușin, în speranța de a găsi un cumpărător pentru un jucător cu un viitor incert, la Londra”, a notat site-ul teamfootball.fr.

