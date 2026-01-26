Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită

O intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor din Constanța. O pisică „agresivă” a fost imobilizată, iar ordinea pe scara blocului a fost restabilită.

„Pisică „agresivă”, semnalată la 112. Jandarmii constănțeni au intervenit și au restabilit ordinea în scara blocului”, se arată într-un video. Oamenii au sunat la 112 deoarece pisica devenise agresivă: „O vecină a încercat să-i dea să mănânce și a dat să o muște”, spune un vecin, cel mai probabil, chiar cel care a sunat la numărul unic de urgență.

Pe măsură ce jandarmul o mângâia, pisica stătea cumințică, dar jandarmul se aștepta la ceva… mai dur din partea ei.

„Probabil o să mă zgârie. O țin de ceafă!”, a spus jandarmul. Jandarmii au scos pisica afară din bloc și astfel ordinea a fost restabilită în blocul respectiv.