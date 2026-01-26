Top 5 cele mai mari orașe din lume. Unde se găsește cea mai populată zonă metropolitană la nivel mondial

Iată care sunt cele mai mari orașe din lume. „Geographical” a efectuat un clasament al centrelor urbane cu cele mai mari concentrări de populație la nivel mondial. Unul dintre orașe are chiar peste 10 milioane de locuitori. Vezi mai jos topul.

Ce este un „megaoraș”? Acest termen a fost definit de „Geographical” prin mărimea populației. Conform EU Global Human Settlement Layer în 2024, lumea avea 32 de orașe cu un procent bun al acestor aglomerări urbane în China și India. „Geographical” a întocmit o listă cu primele 10 megaorașe din lume.

Care sunt cele mai mari orașe din lume

São Paulo este cea mai mare zonă urbană din afara Asiei, cu o populație de 22,6 milioane de locuitori. Este inclusă în lista orașelor globale alpha de către Rețeaua de Cercetare a Globalizării și Orașelor Mondiale, fiind totodată „Orașul Filmului” și „Capitala Mondială a Gastronomiei” din Rețeaua Orașelor Creative UNESCO, notează Express.co.uk.

Dhaka, capitala Bangladeshului, are o populație de 23,2 milioane de locuitori. Capitala reunește peste 700 de moschei, fiind un centru spiritual. Parada anuală bengaleză de Anul Nou din Dhaka, Jamdani sari și arta ricșelor au fost recunoscute de UNESCO ca patrimoniu cultural imaterial al umanității.

Shanghai este cea mai populată zonă urbană din China, cu o populație de 29,6 milioane de locuitori în 2025. Shanghai a fost descris ca un centru financiar și de inovare global. Potrivit sursei citate, Shanghai reprezintă unul dintre cele mai mari 10 centre economice din lume.

Aglomerația urbană a orașului Delhi, care include orașele satelit Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon, Noida, Greater Noida și orașul YEIDA, are o populație estimată la peste 32,9 milioane, ceea ce o face cea mai mare zonă metropolitană din India.

Zona metropolitană Tokyo este cea mai populată zonă metropolitană din lume, cu 41 de milioane de locuitori. Sunt incluse și părți din șase prefecturi învecinate. Orașul a fost poziționat pe locul 14 în Clasamentul Global al Calității Locuinței din 2024. Totodată, a fost clasat drept cel mai sigur oraș din lume de către Economist Intelligence Unit, arată sursa citată.

Pe listă se mai află Mexico City în Mexic, Cairo în Egipt, Beijing în China, Mumbai în India și Osaka în Japonia.

