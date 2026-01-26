Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan a transmis la Comemorarea Victimelor Holocaustului :”Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înțelege mai bine lecțiile”

Luiza Dobrescu
26 ian. 2026, 13:22, Actualitate
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 26 ianuarie 2026, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București (ianuarie 1941).

„Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este dedicată memoriei și reflecției asupra uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria umanității. Este ziua în care omenirea își amintește de suferința imposibil de cuprins în cuvinte a semenilor” transmnite

„Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înțelege mai bine lecțiile, nu ca un exercițiu abstract, ci ca o datorie de conștiință. Comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mișcările extremiste sunt în ascensiune. Noile generații nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferința umană capătă din nou amploare, pe fondul conflictelor, al crizelor globale și al erodării încrederii.

Anul acesta se împlinesc 81 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și de la încetarea Holocaustului. În aceste ultime opt decenii s-au născut generații care au încercat să înțeleagă tragedia unui genocid planificat și să răspundă întrebărilor pe care le ridică și astăzi. Cum a fost posibil un asemenea abis moral în Europa secolului XX și ce trebuie să facem pentru a ne asigura ca o asemenea tragedie să nu se mai repete niciodată? Sunt două interogații esențiale între care se desfășoară un întreg parcurs care ne-a dus de la război la pace, de la o lume profund divizată la o Europă unită, construită sub semnul democrației, al demnității recâștigate și al speranței.

România continuă pe acest drum alături de națiunile europene, participând la efortul de conștientizare a tragediei Holocaustului prin educarea tinerilor și condamnarea mișcărilor extremiste, a tentativelor de denigrare a Holocaustului și de rescriere falsă a istoriei”, mai spune Nicuşor Dan.

În acelaşi discurs, preşedintele României a subliniat că „fiecare generație are datoria să rămână lucidă în fața derapajelor tiranice ale puterii, să condamne antisemitismul în toate formele sale, să denunțe indiferența și lașitatea, să refuze complicitatea la rău, să împiedice uitarea”

 „«Să ne amintim», spune rugăciunea evreiască. «Niciodată din nou» afirmă conștiința noastră, a celor care refuzăm să uităm suferința semenilor – nu doar a evreilor, ci a întregii umanități. Păstrarea memoriei acelor tragedii devine astfel o formă a dreptății, prin care adevărul despre ceea ce s-a întâmplat este cunoscut și transmis mai departe, cu credința într-o lume mai bună, guvernată de pace, curaj și adevăr.

Fie memoria lor, a tuturor victimelor Holocaustului, binecuvântată!

Mesajul a fost prezentat de către Raluca-Roxana Butnaru, Consilier de Stat – Cancelaria Ordinelor, în cadrul ceremoniei organizate la Templul Coral din București.

