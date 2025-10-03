Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină

Un bebeluș de 9 luni, blocat în mașină, a fost salvat de polițiștii locali. La final a fost o bucurie de nedescris, pentru Gabriela, o tânără mămică, dar și pentru forțele de ordine. Cum s-a petrecut totul.

Circulație, Intervenții, Ordine Publică. Toți erau în teren când au fost alertați prin stație de Ana Ghiță, polițista locală, la rândul ei alertată de mămică.

După ce își hrănise bebelușul pe bancheta din spate, tânăra mămică a ieșit din mașină cu gândul să se întoarcă la volan și să își continue drumul. Numai că uitase că avea ușile blocate. Bebelușul ei de 9 luni rămăsese în mașină și tot acolo avea și telefonul.

Din fericire, alături de colegul ei de la Ordine Publică, polițista pe nume Ana era prin zonă. Acest episod s-a întâmplat pe S-a întâmplat pe bd. Preciziei, în apropierea liceului “Petru Poni”. Aceasta a chemat ajutoare prin stație. Nu au stat pe gânduri și rapid au ajuns la ei mai mulți polițiști locali aflați în apropiere.

Toată echipa s-a pus pe treabă, pentru a-l scoate pe cel mic din mașină. După numai 15 minute, misiunea polițiștilor a fost îndeplinită, iar bebelușul în vârstă de 9 luni era din nou în brațele mamei sale. Această poveste cu final fericit a fost publicată pe pagina de Facebook a Poliției Locale Sector 6.

sursa foto: Facebook/Politia Locala Sector 6

