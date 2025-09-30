Bacteria UCIGAȘĂ de BEBELUȘI a fost descoperită în chiuveta din secția ATI a Spitalului Sf Maria din Iași

Bacteria ucigașă de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, care a cauzat moartea a 7 bebeluși, a fost găsită în scurgerea unei chiuvete din secția ATI. Primul caz de infectare a fost confirmat pe 10 septembrie. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a ajuns la spital abia pe 24 septembrie, după zece zile.

După aproape două săptămâni de teste negative în secția ATI, marți a fost identificată prima probă pozitivă cu bacteria Serratia marcescens. Sursele Digi24 spun că bacteria a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete la care personalul medical își spală mâinile. De la această chiuvetă s-ar fi putut infecta cei nouă copii internați, dintre care șapte au murit, conform Digi24.

Cine este Serratia marcescens

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat pentru Observator TV că Serratia este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor.

Este rezistentă la tratament și poate provoca, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, infecții urinare, sepsis sau septicemie și se răspândește ușor în mediul spitalicesc.

Prima infecție ar fi apărut pe 13 septembrie, dar a fost raportată cu întârziere către Direcția de Sănătate Publică (DSP), în data de 19 septembrie, când existau deja patru cazuri.

MS a precizat că spitalul, unul nou, nu a aplicat la timp măsurile de izolare și nici nu a transmis raportările, conform legii. De asemenea, ministerul a subliniat că legătura directă dintre infecția cu Serratia și decese va fi stabilită de medicii legiști.

