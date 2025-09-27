Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella

Un nou-născut a murit în luna iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control al premierului face verificări. Sâmbătă va ajunge acolo și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Mătușa unei fetițe nou-născute care a murit în vară la ATI din cauza infectării cu o altă bacterie a făcut mărturii emoționante la Antena 3 CNN. „Mă simt oarecum vinovată că nu am făcut aceste declarații la timp”, spune femeia.

Serafima s-a născut în 13 mai 2025. A fost internată în Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași în 26 mai 2025 pentru tratament, întrucât avea icter prelungit, dar a decedat ca urmare a infectării cu bacteria Klebsiella, în Secția ATI a Spitalului, în 9 iunie 2025.

Pleșca Voica Maria: „Serafima a murit de Klebsiella. Pentru un icter a fost nevoită să facă la clinica de ATI tot tratamentul acesta, dar pentru un bebe prematur nu era recomandat a intra în contact cu această clinică despre care toată lumea știe, și cei din spital, că Klebsiella, virusul intraspitalicesc, este prezent”.

Femeia spune că în acea perioadă au mai fost copii care au murit. „Știu sigur că se putea face ceva și acum după ce au murit și copiii aceștia, mă simt oarecum vinovată că nu am făcut aceste declarații la timp când a murit Serfima în luna iunie”, a spus mătușa ei.

Alexandru Rogobete: Situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași este revoltătoare

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat într-o intervenție pentru Gândul că situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași este cu atât mai revoltătoare, cu atât nici Direcția de Sănătate Publică și nici spitalul nu au anunțat Ministerul Sănătații despre situația epidemiologică din cadrul unității mediciale. Rogobete a precizat că ministerul s-a autosezitat în urma informațiile apărute în presă.

Reamintim că nouă bebeluși, cu vârsta sub un an, au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași , iar șase dintre ei au murit.

