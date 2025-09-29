Ion Cristoiu: „Dacă Maia Sandu nu asanează PAS și nu se apucă să mai scadă inflația, s-a terminat”

Ion Cristoiu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că Republica Moldova se află într-un moment crucial după victoria partidului PAS, iar Maia Sandu trebuie să ia măsuri clare pentru scăderea inflației.

„În primul rând, că pe această țară, Moldova, o s-o ia dracu, în primul rând, pentru că ăștia (n.r. – Uniunea Europeană) nu mai dau niciun ban și dacă ea, acum, nu asanează PAS, că partidul e de vină, și nu se apucă să mai scadă inflația, s-a terminat”, a declarat Ion Cristoiu.