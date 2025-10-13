Ion Cristoiu: „Donald Trump aplică în Ucraina scenariul din Gaza”

Donald Trump aplică la Ucraina scenariul din Gaza, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. El spune că Trump l-a lăsat pe Netanyahu să „îi toace”. Vezi aici emisiunea integrală.

„Cred că Donald Trump aplică la Ucraina scenariul din Gaza. L-a lăsat pe Bibi să îi toace. Ca să îl îngenuncheze pe ăla. Între timp, rușii și-au intensificat atacurile. Eu nu cred că la nivelul Rusiei își poate permite vreun președinte, adică Bibi Netanyahu și-a putut permite, pentru Rusia, America nu e prietenul cel mare, ci e egală.”, spune Ion Cristoiu