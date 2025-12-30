Prima pagină » Justiție » După Luvru, un jaf ca-n filme lovește Germania: cu un burghiu uriaș, hoții au lăsat o pagubă de 30 de milioane de euro

30 dec. 2025, 18:37, Justiție
După Luvru, un jaf ca-n filme lovește Germania: cu un burghiu uriaș, hoții au lăsat o pagubă de 30 de milioane de euro

Jaful de la Luvru a provocat Franței pagube de 88 de milioane de euro. România a suferit pagube de aproape 6 milioane de euro după jefuirea tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Olanda. La final de an, și Germania raportează o pagubă considerabilă de 30 de milioane de euro cauzată tot de un jaf. 

2025 ar putea rămâne în istorie nu doar ca anul tensiunilor și conflictelor regionale, dar și anul celor mai mari jafuri parcă desprinse din filmele francizei „Ocean’s”. Weekendul trecut, un grup de hoți aproape au golit o bancă din Gelsenkirchen.

Echipați cu o bormașină gigantică, hoții au găurit peretele băncii cu burghiul, rezultând o gaură în seif. Aceștia au pătruns prin gaură cu forța într-o sucursală a casei de economii locale și au golit 3.000 de casete de valori pline de numerar, aur și bijuterii.

Acesta este probabil unul dintre cele mai mari jafuri realizate vreodată în istoria criminalității germane”, a titrat presa germană.

Pagube de 30 de milioane de euro

Purtătorul de cuvânt al poliției germane din Gelsenkirchen raportează pagube de 30 de milioane de euro. 95% din casetele de valori ale băncii au fost sparte, raportează site-ul web al băncii. Banca a fost închisă marți „din motive de securitate” după ce clienții, îngrijorați de bunurile lor, s-au adunat în fața băncii și i-au amenințat pe angajați. Au cerut imediat returnarea banilor și a bunurilor de valoare.

Mulțimea a scandat: „Vrem să intrăm! Vrem să intrăm!”.  2.500 de persoane au fost afectate de marele jaf din weekend, transmite postul TV Welt.  Deși banca a comunicat că toți clienții afectați vor fi notificați în scris, zeci de persoane au încercat să intre cu forța în clădire, în ciuda prezenței poliției. Situația s-a calmat abia după-amiază.

Poliția germană: Totul a fost făcut foarte profesionist

Metoda folosită de hoți i-a derutat pe anchetatori. „E ca și cum ar fi fost desprins din filmul Ocean’s Eleven”, a spus un polițist, „totul a fost făcut foarte profesionist”. Poliția germană susține că hoții „au profitat de perioada de acalmie a Crăciunului”, deoarece banca este închisă la finalul săptămânii trecute. 

Ancheta este încă în desfășurare, iar identitatea autorilor și ora exactă a jafului rămân incerte. Potrivit poliției, martorii au văzut mai mulți bărbați cărând genți mari pe scara unei parcări alăturate, în noaptea de sâmbătă spre duminică dimineață. Jaful a fost raportat abia luni datorită unei alarme de incendiu care a fost recepționată de pompieri.

Potrivit DW, o mașină neagră de marcă Audi RS6 cu un număr de înmatriculare furat, condus de bărbați mascați, a părăsit aceeași parcare luni dimineața, arată imaginilor de supraveghere analizate de poliție.

Sursa Foto: Poliția Germană

