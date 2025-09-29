Ion Cristoiu: „Maia Sandu e foarte periculoasă pentru că metodele ei dictatoriale vor fi imitate în România”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a explicat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că „Maia Sandu este foarte periculoasă pentru că metodele ei dictatoriale pot fi imitate și în România”

„În Moldova a fost încălcarea tuturor formelor statului de drept. Democrația înseamnă mai multe partide. În Moldova s-au înscris 66 de partide, ea a interzis 33. Sub pretext că sunt finanțate d Moscova. Nu credeți că pot fi interzise și la noi partide pe motiv că sunt finanțate de Moscova. A închis site-uri, televiziuni. Ce treabă are asta cu democrația? Maia Sandu este foarte periculoasă pentru că metodele ei dictatoriale pot fi imitate și în România”, a declarat Ion Cristoiu.