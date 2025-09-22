Ion Cristoiu: „Numirea lui Țoiu este o crimă, cel care trebuie dat jos trebuie sa fie Nicusor, care a pus-o”

Publicistul Ion Cristoiu a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că numirea Oanei Țoiu în funcția de ministru al Afacerilor Externe este „o crimă” și că cel care ar trebui demis este Nicușor Dan, cel care i-a atribuit acest rol în cadrul Guvernului.
Ion Cristoiu a comentat vizita Oanei Țoiu la Washington, dar și numirea acesteia în funcția de ministru al Afacerilor Externe de către păreședintele Nicușor Dan.
„Numirea ei ca ministru de Externe este așa o mare crimă națională… A pus un nimeni. Eu nu polemizez cu un „nimeni”. Eu polemizez cu Nicușor Dan care a pus-o. Ăla care trebuie dat jos este Nicușor Dan, care a atrimis-o. Cum s-o trimiți pe ea să reprezinte România? Până și Murara era mai bun. Ținta nu ea ea. Ea e nimeniș. Trebuie să ne gândim cum ajunge un nimeni în funcția asta…Cred că Nicușor o avea pe listă”, a declarat Ion Cristache.