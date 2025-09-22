Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe”

Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prestația Oanei Țoiu în funcția de ministru al Afacerilor Externe, în special vizita acesteia la Washington. Publicistul a comparat-o pe Oana Țoiu, în rolul de șef al MAE, cu o „șoferiță proastă”.

„Ai văzut vreodată o șoferiță proastă. Ea ce să facă săraca? Dă înapoi, parchează. Ea se străduiește săraca. Ea e duioasă. Ea vrea să facă ceva, dar nu se pricepe. Nu e rău intenționată, dar de unde să știe ea…. Ca să-ți dai seama că nu te pricepi, trebuie să știi ceva. Ea habar nu are”, a declarat Ion Cristoiu.